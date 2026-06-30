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NEWSROOM XYZ
30.06.2026 22:07

mPay wdraża plan naprawczy po decyzji KNF. Spółka zapowiada procedury odwoławcze

mPay zapowiada wdrożenie planu naprawczego po decyzji Komisji Nadzoru Finansowego o cofnięciu zezwolenia na świadczenie usług płatniczych jako krajowa instytucja płatnicza. Spółka informuje, że prowadzi działania prawne i operacyjne, które mają zabezpieczyć interesy użytkowników oraz uporządkować model biznesowy.

Przypomnijmy, jak informowaliśmy 29 czerwca, KNF cofnął zezwolenie mPay na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej.

Decyzja KNF ma rygor natychmiastowej wykonalności. Jak wskazuje mPay, jej podstawą były zastrzeżenia regulatora dotyczące stabilnego zarządzania działalnością płatniczą w poprzednich okresach sprawozdawczych. Nowy zarząd spółki deklaruje, że zidentyfikował przyczyny problemów i rozpoczął działania naprawcze.

Usługi biletowe i parkingowe bez zmian

Spółka zapewnia, że decyzja KNF nie obejmuje usług prowadzonych w modelu ograniczonej sieci akceptacji. Chodzi m.in. o zakup biletów, opłaty parkingowe oraz inne usługi dostępne w tym modelu. Według mPay mają one być świadczone w sposób ciągły i niezakłócony.

Zarząd deklaruje także, że priorytetem pozostaje ochrona interesów użytkowników. Spółka podkreśla, że środki klientów mają być zabezpieczone, a działania operacyjne są prowadzone z uwzględnieniem wymogów regulatora.

– Naszym absolutnym priorytetem jest transparentność i pełna ochrona środków naszych klientów. Decyzja KNF dotyczy nieprawidłowości z przeszłości, za które – jak potwierdził sam regulator – obecne kierownictwo nie odpowiada, a które systematycznie eliminujemy, budując organizację na nowych standardach zarządczych. Jednocześnie podejmujemy wszelkie przewidziane prawem kroki o przywrócenie uprawnień płatniczych – przekonuje w komunikacie przesłanym naszej redakcji Emiliano Caradonna, członek zarządu mPay.

Spółka zapowiada odwołanie i dialog z regulatorem

mPay informuje, że nowy zarząd podjął dialog z Komisją Nadzoru Finansowego. Jednocześnie spółka inicjuje formalną procedurę odwoławczą, która ma doprowadzić do ponownego rozpatrzenia sprawy w przewidzianym prawem trybie.

mPay wskazuje, że dysponuje wsparciem stabilnych inwestorów. Po przeprowadzonych emisjach akcji do spółki trafiły dodatkowe środki. Akcjonariusze podjęli także decyzję o powołaniu nowego zarządu oraz dokapitalizowaniu spółki.

Długofalowym celem mPay ma być budowa modelu biznesowego opartego na ostrożności, stabilności oraz wysokich standardach ładu korporacyjnego. Spółka podkreśla, że proces wzmacniania struktury organizacyjnej jest prowadzony w sposób przejrzysty.

Przypomnijmy, spółka dostarczająca rozwiązania z zakresu płatności mobilnych w 2025 r. miała ponad 20 mln przychodów i wykazała ponad 1 mln zł straty. Głównym akcjonariuszem mPay jest Grupa Lew, która w porozumieniu z Andrzejem Banasiakiem i Techstreet posiada ponad 17 proc. akcji.

mPay to aplikacja umożliwiająca chociażby płatność za parkingi
mPay to aplikacja umożliwiająca chociażby płatność za parkingi. Fot. mat. prasowe
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