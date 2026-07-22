MSWiA rozszerza katalog incydentów terrorystycznych

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chce rozszerzyć katalog incydentów o charakterze terrorystycznym o nowe zagrożenia.

Chodzi między innymi o ataki hakerskie oraz bezprawne użycie bezzałogowych statków powietrznych. Projekt nowelizacji rozporządzenia został skierowany do konsultacji publicznych w środę.. Fot. Getty Images

Chodzi między innymi o ataki hakerskie oraz bezprawne użycie bezzałogowych statków powietrznych. Projekt nowelizacji rozporządzenia został skierowany do konsultacji publicznych w środę.

MSWiA przygotowało projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie katalogu incydentów o charakterze terrorystycznym, którego celem jest dostosowanie obowiązujących przepisów do aktualnych zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa. Zmiany obejmują rozszerzenie katalogu o nowe rodzaje zdarzeń, w tym bezprawne użycie dronów, akty dywersji i sabotażu wymierzone w infrastrukturę krytyczną oraz ataki hakerskie. Po zakończeniu procesu legislacyjnego nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

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Jak wyjaśniono w uzasadnieniu projektu, obowiązujący „Katalog incydentów o charakterze terrorystycznym” służy definiowaniu i klasyfikowaniu zdarzeń mogących zagrażać bezpieczeństwu państwa. Zawarte w nim opisy nie stanowią szczegółowych definicji prawnych, lecz umożliwiają kategoryzację zachowań, prób, przygotowań, podejrzeń oraz spontanicznych zdarzeń, które mogą mieć charakter terrorystyczny.

Jedną z proponowanych zmian jest rozszerzenie kategorii dotyczącej incydentów związanych z realizacją działań ochronnych przez Służbę Ochrony Państwa, Straż Marszałkowską i Żandarmerię Wojskową. Do katalogu mają zostać dopisane bezprawne użycie lub próba użycia bezzałogowego statku powietrznego nad lub w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów chronionych przez te służby, a także działania polegające na rozpoznaniu, zakłóceniu lub naruszeniu funkcjonowania tych obiektów z wykorzystaniem dronów.

Projekt przewiduje również utworzenie nowej kategorii „Incydenty godzące w bezpieczeństwo lub ciągłość działania infrastruktury krytycznej”. Obejmie ona akty dywersji i sabotażu prowadzone w ramach działalności obcego wywiadu lub na jego rzecz, przygotowania do takich działań, a także prowadzenie rozpoznania, obserwacji i inwigilacji obiektów, urządzeń, instalacji oraz sieci infrastruktury krytycznej.

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W nowej kategorii znajdą się również podpalenia lub próby podpaleń infrastruktury krytycznej, akty lub próby dywersji i sabotażu wobec lądowych kabli energetycznych, telekomunikacyjnych i światłowodowych, naruszenie stref chronionych z użyciem dronów oraz ataki hakerskie, próby ich przeprowadzenia i przygotowania do cyberataków na systemy teleinformatyczne. Według MSWiA zmiany mają zapewnić lepsze odzwierciedlenie współczesnych zagrożeń oraz usprawnić kwalifikowanie incydentów istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa.

Źródło: PAP