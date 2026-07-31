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31.07.2026 15:02

MSZ wezwało ambasadora Rosji w związku z rakietą, która uderzyła w terytorium Polski

Polski resort spraw zagranicznych wezwał w piątek ambasadora Rosji w związku z rakietą, która w czwartek uderzyła w terytorium Polski – podał premier Donald Tusk.

tabliczka ministerstwo spraw zagranicznych
Warszawa, 05.03.2026. Tablica przy wejciu do gmachu Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie, 5 bm. (amb) PAP/Radek Pietruszka

Szef rządu podał informację w angielskojęzycznym wpisie na portalu X. „Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało dziś ambasadora Rosji w związku z rakietą, która wczoraj spadła na terytorium Polski" – napisał Donald Tusk.

Rzecznik MSZ Maciej Wewiór przekazał Polskiej Agencji Prasowej (PAP), że dalsze informacje zostaną podane po rozmowie z rosyjskim ambasadorem Gieorgijem Michną. rozmowa jeszcze się nie rozpoczęła.

W czwartek, 30 lipca, nad ranem na Lubelszczyźnie spadł rosyjski pocisk CH-10.

W nocy z środy na czwartek Rosjanie przeprowadzili potężny atak na Ukrainę przy użyciu rakiet i dronów. W ataku użyto ok. 70 rakiet.

Podczas tych ataków radary polskiej obrony powietrznej obserwowały kilkanaście rosyjskich pocisków nad zachodnią Ukrainą. O godz. 3:29 polskiego czasu, jeden z nich zbliżył się do polskiej granicy na 5 km, ale zawrócił na wschód.

O godz. 3:40 wojsko wykryło w przestrzeni powietrznej niezidentyfikowany obiekt lecący na zachód. W jego stronę skierowano dyżurny F-16. Zanim jednak pilot zdążył zweryfikować i potwierdzić, co to za obiekt, cel zniknął z radarów.

Gdy obiekt zniknął z radarów, w ostatnie miejsce, w którym był widoczny, skierowano śmigłowiec szturmowy Mi-24. Jego załoga znalazła krater około 2 km od Tarnawy-Kolonii w województwie lubelskim. Jednocześnie policja i straż pożarna otrzymaly zawiadomienia od mieszkańców o wybuchu niedaleko tej miejscowości.

Źródło: PAP/XYZ

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