Najcenniejsi prezesi na GPW. Lider jest ciągle ten sam

Najcenniejszym prezesem na polskiej giełdzie według SEC Newgate ponownie został Michał Gajewski, stojący na czele Santander Bank Polska. W przypadku pozostałych miejsc tegoroczna edycja raportu przyniosła już więcej zmian.

Ranking „Wycena prezesów TOP30 Polskiej Giełdy” jest cyklicznie publikowany przez SEC Newgate. Podobnie jak w przypadku poprzednich, tak i w tegorocznej, dziewiątej już edycji twórcy raportu skupili się na oszacowaniu wartości menedżerów kierujących największymi firmami w naszym kraju, biorąc pod uwagę takie czynniki jak dynamika zmiany kursu akcji spółki, EBITDA czy ocena kompetencji menadżerskich.

W tegorocznym zestawieniu pierwsze miejsce po raz trzeci z rzędu zajął prezes Santander Bank Polska Michał Gajewski. Według wyliczeń SEC Newgate, w okresie od kwietnia 2024 r. do czerwca 2025 r. wartość menedżera wyniosła 2,249 mld zł.

Drugie miejsce w rankingu przypadło prezesowi LPP Markowi Piechockiemu, którego wycena wyniosła 1,111 mld zł. Podium zamknął były już szef KGHM Andrzej Szydło, z wartością 1,027 mld zł, który został odwołany z funkcji pod koniec stycznia br., a na jego miejsce powołano Remigiusza Paszkiewicza.

W porównaniu z ubiegłorocznym szczytem rankingu widać więc duże zmiany. W poprzedniej edycji raportu SEC Newgate wyróżniło Brunona Bartkiewicza z ING BŚ oraz Roya Pertucciego z Allegro. Obaj menedżerowie jednak odeszli ze swoich stanowisk.

Jednak podobnie jak przed rokiem, tak i teraz prym wiedli menedżerowie z sektora bankowego. Czwarte miejsce bowiem przypadło Przemysławowi Gdańskiemu, prezesowi BNP Paribas Bank Polska, którego wartość oszacowano na 619 mln zł. Tuż za nim znalazła się Elżbieta Czetwertyńska, kierująca Bankiem Handlowym, której wycena wyniosła 580 mln zł.

Na pozostałych lokatach w gronie TOP 10 znaleźli się szefowie spółek zajmujących pozycje w indeksie WIG20, czyli zrzeszającego dwadzieścia największych firm na warszawskim parkiecie. Wśród nich znaleźli się:

Dariusz Miłek , prezes CCC, którego wartość oszacowano na 507 mln zł;

, prezes CCC, którego wartość oszacowano na 507 mln zł; João Nuno Lima Brás Jorge , szef Millennium Bank, z wyceną 480 mln zł;

, szef Millennium Bank, z wyceną 480 mln zł; Ludmila Climoc , kierująca Orange Polska, z wynikiem 373 mln zł;

, kierująca Orange Polska, z wynikiem 373 mln zł; Adam Góral , współzałożyciel Asseco Poland, z kwotą 364 mln zł;

, współzałożyciel Asseco Poland, z kwotą 364 mln zł; a także Artur Popko, stojący na czele Budimexu, z wartością 361 mln zł.

Autorzy badania jednocześnie podkreślili, że okres uwzględniony przy analizie był czasem wyraźnego ożywienia gospodarczego i rosnącej aktywności inwestorów na GPW. Od kwietnia 2024 r. do czerwca 2025 r. indeks WIG wzrósł o ok. 17 proc.