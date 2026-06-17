Najważniejsze wydarzenia 17 czerwca 2026 r.

O godz. 10 rozpocznie się kolejne posiedzenie Sejmu. W planach jest m. in. pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków.

Polska Grupa Zbrojeniowa i Wojskowa Akademia Techniczna podpiszą porozumienie w ramach programu „Innowacje dla bezpieczeństwa”. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 10:15.

Prezydent Karol Nawrocki weźmie udział w ćwiczeniu „Dzielny Dzik-26” na poligonie w Orzyszu. Bierze w nim udział ponad 1,8 tys. żołnierzy. Polskie, francuskie i litewskie wojska ćwiczą obronę Przesmyku Suwalskiego.

O godz. 11 poznamy finalny odczyt inflacji konsumenckiej za maj w strefie euro.Zgodnie z pierwszym szacunkiem wyniosła 3,2 proc. - najwięcej od trzech lat.

O godz. 14:30 w MON odbędzie się spotkanie ministrów obrony Polski i Niemiec Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz Borisa Pistoriusa. W planach jest podpisanie umowę o współpracy w dziedzinie obronności.

Ostatni dzień szczytu G7 we Francji. Spodziewane są dyskusje dotyczące sztucznej inteligencji i sporu między USA a Francją co do podatku cyfrowego. Przypomnijmy: Donald Trump zagroził wprowadzeniem wysokich ceł na francuskie wina, jeśli kraj ten nie zniesie podatku m.in. na amerykańskie firmy technologiczne.• Wieczorem, o godz. 20, amerykańskie FOMC podejmie decyzję o wysokości stóp procentowych. To pierwsze posiedzenie od objęcia funkcji szefa Fed przez Kevina Warsha. Najbardziej prawdopodobny scenariusz to utrzymanie dotychczasowego poziomu stóp