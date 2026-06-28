Najwięcej danych internetowych w Polsce wcale nie pochłaniają centra miast

Polska wypada powyżej europejskiej średniej, jeśli chodzi o dostępność internetu o prędkości co najmniej 100 Mb/s. Ale w przypadku korzystania z przepustowości co najmniej 1 Gb/s jest już dużo gorzej. Wciąż utrzymuje się też duże zróżnicowanie regionalne, jeśli chodzi o dostępność do szybkiego internetu.

Jak wynika z najnowszego raportu operatora Play, widoczne są także duże demograficzne różnice, jeśli chodzi o zużycie danych. Operator przeanalizował w raporcie „Światłowód Play" zanonimizowane dane użytkowników swojej sieci oraz dostępne dane o rynku.

Jesteśmy powyżej średniej UE, jeśli chodzi o dostęp do światłowodu

Jan wynika z danych publikowanych przez Komisję Europejską i prezentowanych w Polsce przez Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE), w zasięgu światłowodu znajduje się ponad trzy czwarte (78 proc.) polskich gospodarstw domowych. Nieco mniej gospodarstw (74,2 proc.) ma dostęp do łączy o przepustowości co najmniej 100 Mb/s. To wynik znacznie powyżej średniej UE wynoszącej 64,9 proc. i dający Polsce 8. miejsce w Europie. Najwyższą dostępność, na poziomie 94 proc., odnotowała Rumunia.

Jeśli jednak chodzi o dostęp do przepustowości 1 Gb/s, polski wynik jest gorszy od unijnej średniej (11,5 proc.) i wynosi 5,3 proc. Dla porównania – numer jeden w zestawieniu, Francja, notuje wskaźnik na poziomie 51,6 proc.

Ponadto poza zasięgiem infrastruktury światłowodowego wciąż pozostaje ponad jedna piąta gospodarstw domowych w Polsce. W dostępie do internetu widać przy tym wyraźne różnice regionalne. W województwie śląskim odsetek punktów adresowych w zasięgu stałego łącza internetowego wynosi aż 95,6 proc. – podaje Play, powołując się na rządowe dane. Na drugim biegunie jest województwo warmińsko-mazurskie, gdzie odsetek ten wynosi 66,1 proc. Jedna trzecia punktów adresowych w tym województwie jest więc poza dostępem do stałego łącza internetowego.

Jak wskazuje operator, brak dostępności nowoczesnej infrastruktury internetowej może mieć wpływ na atrakcyjność inwestycyjną regionu oraz jego atrakcyjność jako miejsce zamieszkania.

– Rola światłowodu znacząco wykracza dziś poza zapewnienie szybkiego dostępu do internetu. Stał się on strategicznym elementem infrastruktury, który wpływa na rozwój lokalnych społeczności, atrakcyjność inwestycyjną regionów oraz jakość życia mieszkańców. Podobnie jak drogi czy kolej, nowoczesne sieci cyfrowe są dziś jednym z podstawowych warunków rozwoju – komentuje ustalenia raportu Michał Ziółkowski, członek zarządu i dyrektor ds. technologii Play.

Kto zużywa najwięcej danych? Wcale nie centra miast

Za najwyższe zużycie danych z sieci obecnie wcale nie odpowiadają centra dużych miast – wynika z danych przeanalizowanych przez Play i przedstawionych w raporcie „...". To gospodarstwa domowe w zabudowie jednorodzinnej wykorzystują ich więcej. Zużycie w takiej zabudowie jest średnio nawet o ok. 50 proc. większe niż w przypadku mieszkańców budynków wielorodzinnych.

Z przeanalizowanych danych wynika, że największym konsumentem danych w sieci Play jest klient z pakietem TV plus internet, mieszkający w domu jednorodzinnym pod miastem. Taki abonent z łączem 1 Gb/s zużywa średnio aż 27 GB dziennie. Tymczasem mieszkaniec bloku z łączem 300 Mb/s i samym internetem zużywa ok. 10 GB. Jak podaje operator, obecnie 46 proc. klientów stacjonarnych Play korzysta właśnie z pakietów łączonych (telewizja i internet), a 45 proc. wyłącznie z internetu.

Obecnie zużycie danych z sieci w dużych miastach koncentruje się w związku z tym w dzielnicach mieszkalnych z dużą ilością domów jednorodzinnych, a nie w centralnych dzielnicach. Wynika to także z faktu, że domy jednorodzinne są często zamieszkiwane przez większe rodziny, korzystające z większej liczby urządzeń z dostępem do internetu.

Przykładowo – w Warszawie średnie dzienne zużycie danych w Rembertowie sięga niemal 20 GB na gospodarstwo. Śródmieście osiąga niespełna 15 GB. Podobny wzorzec widać w Krakowie oraz Wrocławiu.

Wysokość zużycia zmienia się także w zależności od pory roku. Z raportu wynika, że szczyt rocznego zużycia przypada na jesień i zimę – w listopadzie 2025 r. przeciętny klient Play stacjonarny zużył o ok. 15 proc. więcej danych niż latem.

Sposób korzystania z internetu jest determinowany także przez wiek. Najmłodsi klienci Play wybierają największe pakiety internetowe o najwyższej prędkości.

Play zwiększa liczbę klientów mieszkających w zabudowie jednorodzinnej

Play to jeden z największych operatorów telekomunikacyjnych w Polsce. Według najnowszej edycji raportu UKE (opublikowanej w czerwcu 2025 r.) zajmował 2. miejsce w Polsce pod względem udziału w liczbie użytkowników internetu stacjonarnego, 4. miejsce, jeśli chodzi o użytkowników internetu mobilnego oraz pierwsze miejsce, jeśli chodzi o liczbę użytkowników telefonii komórkowej.

Jak podaje spółka, Play jako operator obsługuje już ponad 2 mln klientów usług domowych. W ciągu ostatnich czterech lat baza klientów usług domowych wzrosła o 48 proc. Liczba klientów z domów wolnostojących i szeregowców zwiększyła się w tym czasie ponad dwukrotnie – z 167 tys. do 385 tys.

Spółka P4 (operator sieci komórkowej Play) do 2021 r. była notowana na warszawskiej giełdzie od 2017 r. W 2021 r. akcje spółki zostały wycofane z obrotu po jej przejęciu przez francuską grupę telekomunikacyjną Iliad.

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