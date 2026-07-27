Nastroje w niemieckiej gospodarce poprawiły się

Nastroje wśród niemieckich przedsiębiorców uległy w lipcu poprawie – wynika z odczytu indeksu Ifo. Wzrost jest mocniejszy od oczekiwań. „Firmy są mniej pesymistyczne pomimo niepewnej sytuacji w Zatoce Perskiej ” – czytamy.

„Pomimo niepewnej sytuacji w Zatoce Perskiej firmy są mniej pesymistyczne” – czytamy.

Fot. Thomas Trutschel/Photothek via Getty Images

Lipcowy odczyt indeksu Ifo, badającego nastroje niemieckich przedsiębiorców, wyniósł 86,6 pkt. To wzrost w stosunku do 85,7 pkt odnotowanych w czerwcu. Odczyt jest też wyższy od oczekiwań ekspertów, którzy zakładali 86,1 pkt.

„Pomimo niepewnej sytuacji w Zatoce Perskiej firmy są mniej pesymistyczne” – czytamy.

Nastroje wzrosły szczególnie w przemyśle. „Popyt wzrósł, a niedobory materiałów uległy złagodzeniu” – tłumaczy prezes instytutu Ifo.

Polecamy: Kanclerz Niemiec rozpoczął rekonstrukcję rządu. „Należy spodziewać się dalszych zmian"

Sytuacja poprawiła się także w handlu, szczególnie detalicznym, oraz w budownictwie, gdzie mniej firm zgłaszało brak zamówień. Nastroje poprawiły się również wśród usługodawców, którzy jednak ocenili bieżącą sytuację jako „nieco gorszą”.

„Przedsiębiorstwa były jednak nieco mniej zadowolone z bieżących wyników swojej działalności” – mówi Clemens Fuest.