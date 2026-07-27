Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 27.07.2026
NEWSROOM XYZ
27.07.2026 10:52

Nastroje w niemieckiej gospodarce poprawiły się

Nastroje wśród niemieckich przedsiębiorców uległy w lipcu poprawie – wynika z odczytu indeksu Ifo. Wzrost jest mocniejszy od oczekiwań. „Firmy są mniej pesymistyczne pomimo niepewnej sytuacji w Zatoce Perskiej ” – czytamy.

flaga Niemiec
„Pomimo niepewnej sytuacji w Zatoce Perskiej firmy są mniej pesymistyczne” – czytamy.
Fot. Thomas Trutschel/Photothek via Getty Images

Lipcowy odczyt indeksu Ifo, badającego nastroje niemieckich przedsiębiorców, wyniósł 86,6 pkt. To wzrost w stosunku do 85,7 pkt odnotowanych w czerwcu. Odczyt jest też wyższy od oczekiwań ekspertów, którzy zakładali 86,1 pkt.

Pomimo niepewnej sytuacji w Zatoce Perskiej firmy są mniej pesymistyczne” – czytamy.

Nastroje wzrosły szczególnie w przemyśle. „Popyt wzrósł, a niedobory materiałów uległy złagodzeniu” – tłumaczy prezes instytutu Ifo.

Polecamy: Kanclerz Niemiec rozpoczął rekonstrukcję rządu. „Należy spodziewać się dalszych zmian"

Sytuacja poprawiła się także w handlu, szczególnie detalicznym, oraz w budownictwie, gdzie mniej firm zgłaszało brak zamówień. Nastroje poprawiły się również wśród usługodawców, którzy jednak ocenili bieżącą sytuację jako „nieco gorszą”.

Przedsiębiorstwa były jednak nieco mniej zadowolone z bieżących wyników swojej działalności” – mówi Clemens Fuest.

Prokuratura w siedzibie Deutsche Bank. Trzecie przeszukanie w tym roku
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Polityka
Rozłam w PiS stał się faktem. Frakcja Morawieckiego opuszcza partię. Co będzie dalej?
Wielotygodniowe napięcie sięgnęło zenitu. W czwartek o północy minął termin ultimatum narzuconego członkom „Rozwój Plus” na wybór między stowarzyszeniem a partią. „Buntownicy” wybrali stowarzyszenie,…
24.07.2026
Kategorie artykułu: Kampus XYZ Społeczeństwo
Rektor SWPS: Państwo powinno współfinansować badania uczelni niepublicznych. Matching funds zamiast jałmużny (WYWIAD)
Na uczelnie niepubliczne, na których uczy się jedna trzecia wszystkich studentów w Polsce, przypada zaledwie 0,06 proc. publicznych wydatków na badania naukowe w szkolnictwie wyższym. – Chcemy, żeby…
27.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Problemów z KSeF ciąg dalszy. Fiskus może uznać wizualizację za kolejną fakturę
Obowiązkowy Krajowy System e-Faktur towarzyszy przedsiębiorcom od kilku miesięcy. W tym czasie pojawiło się co najmniej kilka, niekiedy sprzecznych, interpretacji przepisów. Jedna z nich dotyczy…
27.07.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Ekonomiści w tropikach. Wielki spór o to, jak wyciągać kraje z biedy
Czy ubóstwo można pokonać dzięki eksperymentom z moskitierami, odrobaczaniem i mikrokredytami? A może o bogactwie narodów decydują przede wszystkim instytucje, reformy i polityka gospodarcza? To…
25.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Niewielkie spadki na warszawskiej giełdzie, Modivo z największą stratą. Dzień na GPW 24 lipca 2026 r.
Piątkowa sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych była tą z gatunku spokojnych. Główne indeksy warszawskiego parkietu odnotowały niewielkie spadki, nieprzekraczające kilkudziesięciu setnych procenta.…
24.07.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat
Saszetki nikotynowe pomogły ograniczyć palenie w Szwecji. WHO i Bruksela chcą je mocniej regulować
Szwecja osiągnęła najniższy odsetek palaczy w UE dzięki produktom bezdymnym, w tym snusowi i saszetkom nikotynowym. WHO i Komisja Europejska zaostrzają jednak kurs wobec tych produktów. Były…
27.07.2026