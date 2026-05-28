Nastroje w strefie euro nieznacznie w górę, polska gospodarka powyżej średniej

W maju 2026 r. wskaźnik nastrojów gospodarczych (Economic Sentiment Indicator – ESI) pozostał zasadniczo stabilny zarówno w UE, jak i w strefie euro. Odnotowano +0,3 pkt w obu przypadkach, do poziomu 93,7 pkt w UE i 93,5 pkt w strefie euro – podała KE. Wskaźnik nastrojów w polskiej gospodarce w maju wyniósł 100,1 pkt wobec 99,2 pkt przed miesiącem.

Wskaźnik oczekiwań dotyczących zatrudnienia (Employment Expectations Indicator – EEI) wzrósł w porównaniu z kwietniem – w UE +2,1 pkt do 95,4 pkt, a w strefie euro +2,8 pkt do 94,7 pkt.

Wskaźnik nastrojów w gospodarce (Economic Sentiment Indicator – ESI) składa się ze wskazań dla przemysłu (40 proc.), usług (30 proc.), konsumentów (20 proc.), budownictwa i handlu detalicznego (po 5 proc.). Poziom 100 pkt odpowiada długoterminowej średniej ESI (od 1990 r.).

Sybki szacunek wskaźnika zaufania konsumentów dla UE i strefy euro (maj 2026 r.)

Jak zauważa komunikat KE, w maju 2026 r. szybki szacunek wskaźnika zaufania konsumentów DG ECFIN wskazał na niewielkie odbicie zarówno w UE (+1,7 pkt proc. w porównaniu z kwietniem), jak i w strefie euro (+1,6 pkt proc.).

„Znajdując się na poziomie -18,2 (UE) oraz -19,0 (strefa euro), wskaźnik zaufania konsumentów pozostaje wyraźnie poniżej swojej długoterminowej średniej oraz poniżej poziomu obserwowanego przed wybuchem konfliktu na Bliskim Wschodzie" – czytamy.

Najnowsze wskaźniki koniunktury zbiegają się z nieco depresyjnym obrazem gospodarki strefy euro, który wyłania się z wcześniejszych danych, choć – patrząc na ten dane – trzeba pamiętać o tym, że cały czas jest to jeden z najmocniejszych, największych i najbardziej rozwiniętych obszarów gospodarczych świata.

Opublikowane wcześniej najnowsze, majowe odczyty PMI S&P Global wskazują na rozczarowujące nastroje w strefie euro. Agencja obserwuje spadek produkcji, kurczenie się portfela nowych zamówień oraz ostrożność firm w tworzeniu nowych miejsc pracy. Aktywność gospodarcza w Europie – według S&P Global – spada najszybciej od kilku miesięcy, ze szczególnym uwzględnieniem słabszych wyników sektora usługowego.

Europejski Bank Centralny (EBC) zrewidował w dół prognozę dynamiki PKB dla strefy euro, która ma wynieść 0,9 proc. w 2026 r. oraz 1,3 proc. w 2027 r.

Wskaźnik inflacji (HICP) dla strefy euro wyniósł w kwietniu 3 proc. EBC podniósł ostatnio swoje prognozy inflacyjne dla strefy euro na najbliższe lata, przy czym wciąż czeka z decyzjami odnośnie stóp procentowych.

Opublikowany przez Eurostat zegar koniunktury oficjalnie klasyfikuje obecną gospodarkę strefy euro w fazie wyraźnego spowolnienia.

KE: wskaźnik nastrojów w gospodarce Polski w maju wyniósł 100,1 pkt

Opublikowany dzisiaj wskaźnik nastrojów w polskiej gospodarce (Economic Sentiment Indicator – ESI) w maju wyniósł 100,1 pkt wobec 99,2 pkt przed miesiącem – wynika z danych Komisji Europejskiej.

Jak podaje KE, wskaźnik koniunktury w polskim przemyśle w maju wyniósł minus 14,7 pkt wobec minus 13,8 pkt w kwietniu.

Wskaźnik usług wyniósł minus 2,8 pkt wobec minus 4,4 pkt przed miesiącem.

Źródło: XYZ, PAP