Nawet 800 tys. turystów rocznie na Helu

Hel odwiedza każdego roku od 600 do 800 tys. turystów, mimo że miasto liczy zaledwie 2692 mieszkańców. Samorząd ocenia tegoroczny sezon letni jako bardzo dobry.

Popularność Helu wynika nie tylko z plaż, ale także z bogatej oferty atrakcji. Fot. PAP/Marcin Gadomski

Hel, położony na końcu Półwyspu Helskiego, pozostaje jednym z najpopularniejszych kurortów nad polskim Bałtykiem. Jak poinformowała podinspektor ds. promocji, turystyki i kultury Urzędu Miasta w Helu Elżbieta Marchlewska, miasto odwiedza rocznie od 600 do 800 tys. turystów, a w sezonie letnim liczba przebywających tam osób wielokrotnie przewyższa liczbę stałych mieszkańców. Znaczną część ruchu stanowią turyści jednodniowi, którzy przyjeżdżają pociągami, samochodami, rowerami oraz drogą morską.

Czytaj również: Coolcation, spontaniczne wyjazdy i planowanie z AI. Nowe trendy zmieniają podróże Polaków

Tegoroczny sezon przebiega w trudniejszych warunkach pogodowych. Od początku lipca nad większością kąpielisk na otwartym morzu na Półwyspie Helskim powiewała czerwona flaga z powodu wysokich fal i silnych prądów wstecznych. Dodatkowo temperatura wody utrzymuje się na poziomie około 15 stopni Celsjusza. Mimo to władze miasta oceniają sezon jako bardzo dobry, podkreślając, że Hel pozostaje chętnie odwiedzanym miejscem nawet podczas mniej sprzyjającej pogody.

Miasto oferuje około 5 tys. miejsc noclegowych, w tym jeden hotel. Jak zaznacza magistrat, liczba odwiedzających jest jednak znacznie większa niż wynikałoby to z dostępnej bazy noclegowej, ponieważ wielu gości przyjeżdża tylko na jeden dzień. Za tygodniowy pobyt dla dwóch osób w prywatnej kwaterze trzeba zapłacić ponad 2 tys. zł, natomiast apartament z widokiem na morze kosztuje ponad 4 tys. zł. Według właścicieli lokali gastronomicznych liczba klientów jest silnie uzależniona od pogody – wraz z pojawieniem się słońca restauracje szybko się zapełniają.

Ceny w lokalach gastronomicznych są zróżnicowane. Śniadanie kosztuje 36 zł, tradycyjny obiad, taki jak schabowy czy gołąbki, 40–45 zł, natomiast stek z łososia z dodatkami – 74 zł. Ryby smażone i z grilla sprzedawane są najczęściej po 16 zł za 100 gramów, co oznacza, że gotowy zestaw kosztuje od 80 do ponad 100 zł, choć w niektórych barach zestaw z solą można kupić za 57 zł. Wędzone ryby kosztują od 9 zł za 100 gramów szprotki do 25 zł za 100 gramów ryby maślanej. Alternatywą są burgery od 40 zł, pizza od 30 zł, pierogi z serem za 39 zł oraz kebab za 25–35 zł.

Czytaj również: Wykorzystajmy historyczne pięć minut, jakie na arenie międzynarodowej ma Polska

Popularność Helu wynika nie tylko z plaż, ale także z bogatej oferty atrakcji. Turyści odwiedzają fokarium i ośrodek rehabilitacji fok działające przy Stacji Morskiej im. prof. Krzysztofa Skóry, Muzeum Rybołówstwa oraz Helski Kompleks Muzealny obejmujący m.in. Muzeum Helu, Muzeum Obrony Wybrzeża, Muzeum Kolei Helskich, Wieżę Kierowania Ogniem i skansen militarny.

Miasto jest również ważnym ośrodkiem sportów wodnych i jednym z najważniejszych miejsc nurkowania wrakowego w Polsce. Dodatkową atrakcją jest przebiegająca przez sosnowe lasy trasa rowerowa R10, prowadząca przez cały Półwysep Helski do Władysławowa, a następnie w kierunku Gdyni.

Źródło: PAP