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30.06.2026 16:38

Nawrocki: Mam obowiązek narzucać wolę narodu

Prezydent Karol Nawrocki oświadczył, że jego obowiązkiem jest „narzucać wolę Narodu” politykom, którzy – jego zdaniem – utracili kontakt z oczekiwaniami obywateli. W opublikowanym we wtorek wpisie odniósł się m.in. do relacji Polski z USA oraz polityki wobec Ukrainy.

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Prezydent Karol Nawrocki we wtorek na platformie X napisał, że rolą głowy państwa jest reprezentowanie interesów Polaków i podejmowanie decyzji zgodnych z polską racją stanu, nawet jeśli spotykają się one z krytyką części klasy politycznej. Podkreślił, że jest „częścią Narodu, który go wybrał”, a jego obowiązkiem jest „narzucać wolę Narodu” tym, którzy – jak ocenił – kierują się przede wszystkim politycznymi kalkulacjami i wynikami sondaży.

Nawrocki odniósł się również do kwestii relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Napisał, że gdy podkreśla strategiczne znaczenie współpracy z USA dla bezpieczeństwa Polski i zabiega o jej rozwój, początkowo spotyka się z krytyką i drwinami. Jak dodał, po pewnym czasie ci sami politycy zaczynają popierać rozwiązania, które wcześniej kwestionowali, wskazując jako przykład działania na rzecz budowy Fortu Trump.

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Prezydent poruszył także temat polityki wobec Ukrainy. Stwierdził, że gdy podejmuje decyzje zgodne z polską racją stanu wobec państwa, które – jak napisał – „coraz częściej przekracza granice dobrosąsiedzkich relacji”, spotyka się z ostrą krytyką. Ocenił również, że niedopuszczalne jest zrównywanie prezydenta Polski z prezydentem państwa, które – według jego słów – „czci ludobójców mordujących Polaków”. Dodał, że z czasem część polityków zmienia swoje stanowisko i przyznaje się do błędu.

Źródło: PAP

Prezydent Karol Nawrocki
Nawrocki odniósł się również do kwestii relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Napisał, że gdy podkreśla strategiczne znaczenie współpracy z USA dla bezpieczeństwa Polski i zabiega o jej rozwój, początkowo spotyka się z krytyką i drwinami. Fot. PAP/Paweł Supernak
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