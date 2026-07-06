Niemcy: dobre dane z sektora przemysłowego. W maju wzrosła liczba nowych zamówień

Wzrosła liczba nowych zamówień w przemyśle w Niemczech w maju 2026 r. Wzrost odnotowano zarówno w ujęciu miesięcznym, jak i rocznym.

W Niemczech w maju zanotowano wzrost nowych zamówień w przemyśle. Fot. Krisztian Bocsi/Bloomberg via Getty Images

W porównaniu z kwietniem 2026 r. nowych zamówień było o 1,9 proc. więcej. To więcej niż spodziewali się ekonomiści. Konsensus oczekiwań wynosił 1,4 proc. W porównaniu z majem 2025 r. liczba nowych zamówień w niemieckim przemyśle wzrosła o 6,2 proc.

Niemiecki urząd statystyczny Destatis podał także zrewidowane dane za kwiecień. Zanotowano wtedy spadek zamówień o 3,2 proc. w ujęciu miesięcznym oraz wzrost o 2,1 proc. w ujęciu rocznym. To lepsze dane niż wynikało ze wstępnego odczytu, wskazującego na spadek o 3,8 proc. miesiąc do miesiąca i wzrost o 1,6 proc. rok do roku.

Destatis podał także, że po wyłączeniu zamówień na dużą skalę liczba nowych zamówień w maju była o 1 proc. wyższa niż w poprzednim miesiącu.

W okresie od marca do maja 2026 r. zanotowano spadek o 0,2 proc. względem poprzednich trzech miesięcy. Po wyłączeniu zamówień na dużą skalę, liczba nowych zamówień wzrosła w tym samym okresie o 4,1 proc.

Znaczący wzrost zamówień sprzętu transportowego

„Wzrost liczby nowych zamówień w przemyśle wynikał głównie ze znacznego wzrostu w sektorze produkcji sprzętu transportowego (obejmującego samoloty, statki, pociągi i pojazdy wojskowe)" – skomentowali majowe dane analitycy urzędu. Liczba nowych zamówień w tym sektorze wzrosła aż o 85 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem.

Wzrost o 3,7 proc. odnotowano w produkcji maszyn i urządzeń, a o 5,7 proc. w produkcji urządzeń elektrycznych. Spadki zanotowano w przemyśle motoryzacyjnym (o 3,8 proc.) oraz w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 7,8 proc.).

Zamówienia zagraniczne wzrosły o 2,2 proc. Zamówienia ze strefy euro wzrosły przy tym o 11,2 proc., a zamówienia spoza strefy euro spadły o 3,2 proc. Zamówienia krajowe wzrosły o 1,3 proc.

Dane o nowych zamówieniach w niemieckim przemyśle to istotny wskaźnik dla polskich eksporterów, dla których Niemcy są najważniejszym rynkiem zbytu.

Polecamy: