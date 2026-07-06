Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 06.07.2026
NEWSROOM XYZ
06.07.2026 08:46

Niemcy: dobre dane z sektora przemysłowego. W maju wzrosła liczba nowych zamówień

Wzrosła liczba nowych zamówień w przemyśle w Niemczech w maju 2026 r. Wzrost odnotowano zarówno w ujęciu miesięcznym, jak i rocznym.

Centrum dystrybucyjne Beiersdorf AG w Lipsku w Niemczech
W Niemczech w maju zanotowano wzrost nowych zamówień w przemyśle. Fot. Krisztian Bocsi/Bloomberg via Getty Images

W porównaniu z kwietniem 2026 r. nowych zamówień było o 1,9 proc. więcej. To więcej niż spodziewali się ekonomiści. Konsensus oczekiwań wynosił 1,4 proc. W porównaniu z majem 2025 r. liczba nowych zamówień w niemieckim przemyśle wzrosła o 6,2 proc.

Niemiecki urząd statystyczny Destatis podał także zrewidowane dane za kwiecień. Zanotowano wtedy spadek zamówień o 3,2 proc. w ujęciu miesięcznym oraz wzrost o 2,1 proc. w ujęciu rocznym. To lepsze dane niż wynikało ze wstępnego odczytu, wskazującego na spadek o 3,8 proc. miesiąc do miesiąca i wzrost o 1,6 proc. rok do roku.

Destatis podał także, że po wyłączeniu zamówień na dużą skalę liczba nowych zamówień w maju była o 1 proc. wyższa niż w poprzednim miesiącu.

W okresie od marca do maja 2026 r. zanotowano spadek o 0,2 proc. względem poprzednich trzech miesięcy. Po wyłączeniu zamówień na dużą skalę, liczba nowych zamówień wzrosła w tym samym okresie o 4,1 proc.

Znaczący wzrost zamówień sprzętu transportowego

„Wzrost liczby nowych zamówień w przemyśle wynikał głównie ze znacznego wzrostu w sektorze produkcji sprzętu transportowego (obejmującego samoloty, statki, pociągi i pojazdy wojskowe)" – skomentowali majowe dane analitycy urzędu. Liczba nowych zamówień w tym sektorze wzrosła aż o 85 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem.

Wzrost o 3,7 proc. odnotowano w produkcji maszyn i urządzeń, a o 5,7 proc. w produkcji urządzeń elektrycznych. Spadki zanotowano w przemyśle motoryzacyjnym (o 3,8 proc.) oraz w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 7,8 proc.).

Zamówienia zagraniczne wzrosły o 2,2 proc. Zamówienia ze strefy euro wzrosły przy tym o 11,2 proc., a zamówienia spoza strefy euro spadły o 3,2 proc. Zamówienia krajowe wzrosły o 1,3 proc.

Dane o nowych zamówieniach w niemieckim przemyśle to istotny wskaźnik dla polskich eksporterów, dla których Niemcy są najważniejszym rynkiem zbytu.

Polecamy:

Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Kultura
Jak najcenniejsze obrazy zniosły czerwcowe upały? Eksplodowały
Badacze ekstremalnych zjawisk pozostawali bezradni... Ceny na czerwcowych aukcjach eksplodowały, regularnie przekraczając wielomilionowe pułapy. Jak wynika z najświeższych danych, transakcje z tego…
05.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Zyski z AI trafią do USA, koszty poniesie Europa. Prof. Sankowski ostrzega (WYWIAD)
Tradycyjne wskaźniki gospodarcze przestają wystarczać do oceny siły państw. Prof. Piotr Sankowski tłumaczy, dlaczego o przewadze w coraz większym stopniu decydują dostęp do mocy obliczeniowej i…
06.07.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat
Nie tylko Egipt i Tunezja. Afryka ma coraz więcej hitów turystycznych
Właśnie zaczęły się wakacje. To dobry moment, by zaplanować nowe przygody turystyczne. Z tej okazji zdecydowałem się przeanalizować najważniejsze kraje afrykańskie właśnie pod względem turystycznym.
05.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Polityka
Dlaczego w Polsce auta są dwa razy droższe niż w Chinach? Sprawdzamy koszty „chińczyków" od fabryki do salonu
Przez lata najtańsze były USA. Teraz „prawdziwe okazje” są za Wielkim Murem. Wiele aut kosztuje tam tyle, co u nas... motocykle. Prześledźmy losy samochodu od fabryki w Chinach po salon w Polsce. I…
04.07.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat
Afrykański łącznik. Południowoamerykańskie kartele otworzyły nowe szlaki przemytu kokainy do Europy
Południowoamerykańskie kartele narkotykowe otworzyły nowy kanał przerzutowy w Afryce Zachodniej. Omijają zaostrzone systemy kontroli w tradycyjnych portach Unii Europejskiej. Dowodzi tego…
04.07.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Kohabitacja przez konfrontację. Nowy raport o relacjach Tusk–Nawrocki
Pierwsze 10 miesięcy kohabitacji między rządem Donalda Tuska a prezydentem Karolem Nawrockim obfitowało w napięcia. Analitycy sprawdzili, jak ich spory wpływają na państwo i postrzeganie Polski za…
06.07.2026