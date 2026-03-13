Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 13.03.2026
13.03.2026 14:12

Niższy wzrost PKB w USA. Futures rosną

Produkt krajowy brutto USA w czwartym kwartale 2025 r. wzrósł o 0,7 proc. w ujęciu zanualizowanym (SAAR) kwartał do kwartału – podano w II wyliczeniu. Wstępnie szacowano wzrost o 1,4 proc.

Deflator PCE w USA w styczniu wyniósł 2,8 proc. rok do roku, wobec konsensusu na poziomie 2,9 proc. i 2,9 proc. w poprzednim miesiącu.

Najnowsze dane makro z USA to obok analizy sytuacji na Bliskim Wschodzie główny temat komentarzy analityków przed starem giełdy w USA.

Wedle stanu sprzed godz. 14 kontrakty na indeksy w USA rosną, a indeksy w Europie są również głównie na plusach.

Agencja AFP podała w piątek, że seria potężnych wybuchów wstrząsnęła centrum Dubaju, a nad miastem unosi się gęsty dym. Władze emiratu poinformowały o zestrzeleniu drona. Arabia Saudyjska poinformowała, że jej obrona przeciwlotnicza zestrzeliła w piątek wczesnym rankiem prawie pięćdziesiąt dronów. Według sekretarza wojny USA Petera Hegsetha nowy najwyższy przywódca Iranu Modżtaba Chamenei jest ranny.

W USA mniej znaczące łagodzenie, w strefie euro oczekiwana podwyżka stóp

Widmo rosnącej inflacji skłoniło rynki do rewizji oczekiwań wobec banków centralnych w tym roku. Inwestorzy spodziewają się obecnie 20 pb. łagodzenia polityki pieniężnej przez Rezerwę Federalną w porównaniu z 50 punktami bazowymi cięć wycenianymi w poprzednim miesiącu.

Poza energią, ekonomiści martwią się teraz potencjalnym wpływem na cały globalny łańcuch dostaw, ponieważ to, co przepływa przez cieśninę Ormuz, nie kończy się na ropie naftowej. Znaczna część globalnej produkcji przemysłowej jest pośrednio zależna od tego korytarza. W rzeczywistości, gdyby ta sytuacja się utrzymywała, znaczna część światowej gospodarki mogłaby szybko znaleźć się pod presją – powiedział John Plassard, dyrektor ds. strategii inwestycyjnej w Cité Gestion.

José Torres, starszy ekonomista w Interactive Brokers, ocenił, że wpływ rosnących cen ropy naftowej na marże przedsiębiorstw, oczekiwania inflacyjne, perspektywy obniżek stóp procentowych i rentowność obligacji wywołuje zmienność, pozostawiając uczestnikom niewiele miejsc, w których mogliby się skryć.

– Rzeczywiście, malejący optymizm co do obniżek stóp procentowych przez Fed w obliczu rosnącej presji kosztowej obciąża tradycyjne bezpieczne przystanie, takie jak srebro, złoto i obligacje rządowe – powiedział José Torres.

Na rynkach pieniężnych w pełni wyceniono podwyżkę stóp procentowych EBC w lipcu oraz 70-proc. prawdopodobieństwo drugiej podwyżki do grudnia.

Na zdjęciu widok na Times Square w Nowym Jorku
Na zdjęciu widok na Times Square w Nowym Jorku. Fot. Bruce Bennett/Getty Images

