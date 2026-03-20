Nowa Lewica chce podatku od biznesu mieszkaniowego. „Kapitał jest lokowany nie tam, gdzie powinien”

Chcemy uwolnić kapitał, który jest lokowany nie tam, gdzie powinien – oznajmiła szefowa klubu Lewicy, zapowiadając nowy podatek. Ma on być naliczany od wartości trzeciego i każdego kolejnego mieszkania.

– To jest ten moment, w którym chcemy uwolnić kapitał, który jest lokowany nie tam, gdzie powinien być lokowany. Chcemy uwolnić mieszkania dla tych, którzy potrzebują mieć dach nad głową, a nie dla tych, którzy trzymają w tych mieszkaniach pieniądze. Dlatego też Lewica proponuje nowe rozwiązanie. Podatek od biznesu mieszkaniowego – powiedziała na konferencji prasowej w sejmie szefowa klubu Lewicy Anna Maria Żukowska.

Podatek miałby obejmować trzecie i każde kolejne mieszkanie. Przez pierwsze pięć lat wynosiłby 0,5 proc. wartości nieruchomości, a przez następne 10 lat rósłby o 0,1 proc. rocznie, by ostatecznie sięgnąć 1,5 proc. wartości nieruchomości.

Takie rozłożenie stawek ma zapewnić „dotychczasowym, tak zwanym inwestorom, którzy lokowali kapitał w nieruchomościach, żeby mieli czas je sprzedać”.

Jak zapewnia, nowy podatek dotknie lekko ponad 1 proc. społeczeństwa.

– Podatek będzie trafiał do samorządów i to samorządy będą miały też możliwość stosowania widełek, to znaczy albo zwiększenia tego opodatkowania, albo pozostania w dolnej granicy – dodała.

To, które z posiadanych mieszkań zostanie opodatkowane, ma zależeć od momentu zakupu nieruchomości. Wartość mieszkania, na podstawie której obliczany będzie podatek, będzie określana na podstawie rządowego portalu Danych o Obrocie Mieszkaniami (DOM), który ma zostać uruchomiony w 2027 r. Jeśli dana nieruchomość nie będzie widniała w wykazie transakcji, kwota oprze się na średnim koszcie budowy metra kwadratowego.

Według projektu z podatku zwolnione mają być:

spółki gminne,

Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe,

spółdzielnie mieszkaniowe,

właściciele mieszkań, którzy wydzierżawili mieszkanie społecznej agencji najmu,

właściciele mieszkań treningowych i wspomaganych

państwowe osoby prawne.

Źródło: PAP