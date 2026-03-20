Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 20.03.2026
NEWSROOM XYZ
20.03.2026 19:45

Nowa Lewica chce podatku od biznesu mieszkaniowego. „Kapitał jest lokowany nie tam, gdzie powinien”

Chcemy uwolnić kapitał, który jest lokowany nie tam, gdzie powinien – oznajmiła szefowa klubu Lewicy, zapowiadając nowy podatek. Ma on być naliczany od wartości trzeciego i każdego kolejnego mieszkania.

– To jest ten moment, w którym chcemy uwolnić kapitał, który jest lokowany nie tam, gdzie powinien być lokowany. Chcemy uwolnić mieszkania dla tych, którzy potrzebują mieć dach nad głową, a nie dla tych, którzy trzymają w tych mieszkaniach pieniądze. Dlatego też Lewica proponuje nowe rozwiązanie. Podatek od biznesu mieszkaniowego – powiedziała na konferencji prasowej w sejmie szefowa klubu Lewicy Anna Maria Żukowska.

Podatek miałby obejmować trzecie i każde kolejne mieszkanie. Przez pierwsze pięć lat wynosiłby 0,5 proc. wartości nieruchomości, a przez następne 10 lat rósłby o 0,1 proc. rocznie, by ostatecznie sięgnąć 1,5 proc. wartości nieruchomości.

Takie rozłożenie stawek ma zapewnić „dotychczasowym, tak zwanym inwestorom, którzy lokowali kapitał w nieruchomościach, żeby mieli czas je sprzedać”.

Jak zapewnia, nowy podatek dotknie lekko ponad 1 proc. społeczeństwa.

Podatek będzie trafiał do samorządów i to samorządy będą miały też możliwość stosowania widełek, to znaczy albo zwiększenia tego opodatkowania, albo pozostania w dolnej granicy – dodała.

To, które z posiadanych mieszkań zostanie opodatkowane, ma zależeć od momentu zakupu nieruchomości. Wartość mieszkania, na podstawie której obliczany będzie podatek, będzie określana na podstawie rządowego portalu Danych o Obrocie Mieszkaniami (DOM), który ma zostać uruchomiony w 2027 r. Jeśli dana nieruchomość nie będzie widniała w wykazie transakcji, kwota oprze się na średnim koszcie budowy metra kwadratowego.

Według projektu z podatku zwolnione mają być:

  • spółki gminne,
  • Towarzystwa Budownictwa Społecznego,
  • Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe,
  • spółdzielnie mieszkaniowe,
  • właściciele mieszkań, którzy wydzierżawili mieszkanie społecznej agencji najmu,
  • właściciele mieszkań treningowych i wspomaganych
  • państwowe osoby prawne.

Źródło: PAP

Portal DOM przegrał z prywatnymi serwisami. Czy warto wydać 44 mln zł?
Na zdjęciu Anna Maria Żukowska
Fot. PAP/Albert Zawada
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Główne indeksy na czerwono, Orange i Budimex najlepsze w WIG20. Dzień na GPW 18 marca 2026 r.
Środa przyniosła spadki wszystkich głównych indeksów na warszawskiej giełdzie. Wśród spółek WIG20 najlepiej wypadły Orlen i Budimex, z kolei najsłabszy był CD Projekt. Spółki energetyczne zniżkowały po dwucyfrowych wzrostach z wtorku. Inwestorzy czekają na decyzję Fed ws. stóp procentowych w USA.
18.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
Najlepsze lokaty roczne w marcu 2026. Zarobisz nawet 4 proc. (ranking XYZ)
Jak mocno banki walczą o oszczędności Polaków? W marcu 2026 najlepsze lokaty roczne oferują oprocentowanie sięgające nawet 4 proc. Sprawdziliśmy, w którym banku można zarobić najwięcej, jakie warunki trzeba spełnić i ile można stracić przy wcześniejszym zerwaniu lokaty.
20.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Szczyt UE: ETS dzieli, supernadzór w zawieszeniu, a Ukraina czeka na 90 mld euro
Szczyt Rady Europejskiej 19–20 marca miał być poświęcony konkurencyjności i jednolitemu rynkowi. Zamiast tego przywódcy ugrzęźli w sporach o energię, wojnę i Ukrainę — a także w coraz bardziej politycznym konflikcie o przyszłość unijnego rynku emisji CO2 i supernadzoru finansowego.
20.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Kaufland Polska celuje w 400 sklepów. „Na ścieżkę rentowności wrócimy w 2027 roku”
Polska jest krajem silnie dyskontowym, a właściciele innych formatów handlowych szukają na siebie pomysłu. Kaufland walczy o polski rynek, inwestuje miliony i planuje otwierać kilkanaście sklepów rocznie. – Chcemy być mostem, który zatrzyma klienta przechodzącego z hipermarketu do dyskontu – mówi Krzysztof Szponder, członek zarządu i dyrektor departamentu zakupu Kaufland Polska.
18.03.2026
Kategorie artykułu: Analizy Polityka
Sprawdzamy SAFE w Europie. Tylko w Polsce stał się ogniwem walki politycznej
Do SAFE przystąpiło 19 państw Unii Europejskiej. Polska ma być największym beneficjentem. Jednak tylko w naszym kraju program wywołał tak ostry spór polityczny. Sprawdzamy, które państwa dołączyły, na jakich zasadach i jaki wpływ na ich gospodarkę będzie miało przyjęcie programu. Program SAFE wywołuje w Polsce polityczne emocje, choć w UE przebiega bez sporów. Sprawdź, ile środków trafi do Polski i jak wypadamy na tle innych krajów.
19.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Enterprise Investors w suplementach „bez ściemy”. Formeds mierzy w milion Polaków
Doświadczony finansista założył fundusz i kupił producenta suplementów diety z czystym składem. Od miesięcy rozwija go z nowym partnerem, który pomaga podwoić produkcję bez tzw. „parszywej dwunastki”. Na wielomiliardowym rynku działa mnóstwo firm wątpliwej jakości. – Nie musieliśmy się obawiać, że ryzykujemy reputacją, na którą pracujemy od blisko czterech dekad – mówi Michał Kędzia, partner w Enterprise Investors.
19.03.2026