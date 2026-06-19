Obligacje.pl: notowania obligacji mogą jeszcze rosnąć, jeśli odblokowanie Ormuzu okaże się trwałe

Notowania obligacji mogą jeszcze wzrosnąć, jeśli inwestorzy nabiorą przekonania, że odblokowanie Cieśniny Ormuz ma charakter trwały – ocenił analityk portalu Obligacje.pl Emil Szweda.

„O ile notowania ropy Brent wróciły do poziomu z pierwszego rynkowego dnia konfliktu (tj. 3 marca) – co jest istotne, ponieważ do końca inwestorzy wydawali się przekonani, że do zbrojnego starcia USA z Iranem nie dojdzie – o tyle rentowności obligacji osiągnęły poziomy co najwyżej z kwietnia (tak było w przypadku polskich obligacji dziesięcioletnich). Amerykańskie dziesięciolatki wróciły do poziomu sprzed zaledwie miesiąca, a japońskie co prawda się umocniły, ale tylko do poziomu z początku czerwca, po czym ich rentowność ponownie zaczęła rosnąć” – napisał Szweda.

„Zatem, o ile inwestorzy z rynku towarowego wierzą w trwałe odblokowanie handlu ropą i liczą na relatywnie szybkie odbudowanie zniszczonej infrastruktury, o tyle inwestorzy z rynku obligacji mają wątpliwości, czy gospodarki poszczególnych krajów uda się ponownie skierować na dezinflacyjne tory sprzed wybuchu konfliktu” – dodał.

Jak wskazał analityk, Europejski Bank Centralny oraz bank centralny Czech podniosły stopy procentowe, natomiast Fed pozostawił je bez zmian, jednocześnie zmieniając ton komunikatu po posiedzeniu na bardziej jastrzębi.

„Prawdopodobnie ani inwestorzy, ani banki centralne nie mają dziś pewności co do dalszego rozwoju sytuacji. Samo porozumienie nadal wydaje się kruche i podatne na zerwanie pod byle pretekstem – choćby z powodu działań państw trzecich, takich jak Izrael. Co więcej, spadek cen ropy nie musi oznaczać zażegnania ryzyka wzrostu inflacji. Po wycofaniu preferencji podatkowych ceny paliw na stacjach mogą pozostać wyższe niż przed konfliktem, a części jego średnioterminowych skutków nie da się już uniknąć. Przez Cieśninę Ormuz transportowane była bowiem nie tylko ropa, lecz także gaz i nawozy sztuczne. Nawet szybkie odtworzenie ich produkcji nie zagwarantuje dostaw do rolnictwa w odpowiednim czasie, co może wpłynąć na wielkość zbiorów, a w konsekwencji również na ceny” – ocenił.

„Mimo tych zagrożeń, notowania obligacji mogą jeszcze rosnąć, jeśli inwestorzy uznają, że odblokowanie Cieśniny Ormuz ma trwały charakter. Wątpliwości mogą jednak powrócić wraz z publikacją cyklicznych danych, które pokażą rzeczywiste koszty konfliktu i jego wpływ na finanse publiczne. Wiemy już, że w przypadku Polski deficyt budżetowy na koniec maja przekroczył 100 mld zł – co jeszcze kilka lat temu mogłoby wywołać rynkową panikę – tymczasem tym razem informacja została przyjęta ze względną obojętnością” – dodał analityk.

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Źródło: PAP