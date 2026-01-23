Obligacje.pl: polskie obligacje mocne mimo niesprzyjających okoliczności

Pomimo geopolitycznych napięć na linii USA-UE oraz mocnej wyprzedaży japońskiego długu, mocno zachowywały się w tym tygodniu polskie papiery skarbowe - ocenił Michał Sadrak, analityk portalu Obligacje.pl w tygodniowym komentarzu.

„Na przestrzeni zaledwie kilku dni inwestorzy musieli się zmierzyć z groźbą eskalacji transatlantyckiej wojny handlowej, wzrostem rentowności obligacji USA do najwyższego poziomu od ubiegłorocznych wakacji (we wtorek dochodowość 10-latek zbliżyła się do 4,3 proc.) oraz bezprecedensową wyprzedażą długu mocno zadłużonej Japonii, w wyniku czego rentowność jej 40-letnich papierów skarbowych po raz pierwszy w historii przekroczyła 4 proc". – napisał Michał Sadrak.

„Zważywszy na te okoliczności, zdumiewająco mocno zachowywały się w tym tygodniu polskie papiery skarbowe" – dodał.

Jak wskazał, rentowność dwulatek spadła w mijającym tygodniu o dwa pkt bazowe, kończąc na poziomie 3,58 proc. W przypadku obligacji pięcioletnich praktycznie nie doszło do zmian (4,44 proc.), a papiery 10-letnie nieco taniały, wskutek czego ich dochodowość wzrosła o 5 pkt bazowych do 5,11 proc.

„Warto jednak odnotować, że po drodze Ministerstwo Finansów zaliczyło też udaną aukcję obligacji, a na rynku umacniały się także inne polskie aktywa – w czwartek giełdowe indeksy WIG i mWIG40 ustanowiły nowe rekordy, a notowania euro do złotego spadły poniżej 4,20. Całkiem znośnie, jak na globalne wydarzenia z pierwszej części tygodnia" – napisał analityk.

