OpenAI obniża cenę dwóch modeli AI trzy tygodnie po ich premierze

Firma OpenAI obniżyła w czwartek ceny dwóch z trzech modeli AI generacji GPT-5.6. Firma zdecydowała się na obniżenie koszt modelu GPT-5.6 Luna o 80 proc., a modelu Terra o 20 proc. Koszt używania flagowego modelu GPT-5.6 Sol pozostał bez zmian.

Firma OpenAI obniżyła w czwartek ceny dwóch z trzech modeli AI generacji GPT-5.6. Fot. Samuel Boivin/NurPhoto via Getty Images

Model Luna to, jak stwierdza sama firma, najszybszy i najtańszy model twórcy ChatGPT. Terra jest bardziej zaawansowanym modelem „do codziennej pracy".

OpenAI zdecydowało się na obniżenie cen tych dwóch modeli zaledwie trzy tygodnie po ich premierze – zauważa CNBC.

„Nasza strategia nadal koncentruje się na rozwijaniu zarówno możliwości, jak i efektywności, tak aby każda generacja inteligencji mogła wykonywać więcej pracy przy niższych kosztach” – oświadczyła firma OpenAI w komunikacie prasowym.

Obniżki cen zwiększają presję na konkurentów OpenAI, m.in. Anthropic. Modele tej firmy z rodziny Claude są popularne, ale często droższe od modeli twórcy ChatGPT – zauważa Reuters.

Ruch OpenAI jest interpretowany jako odpowiedź na rosnącą konkurencję ze strony amerykańskich i chińskich rywali. Z drugiej strony uwzględnia też coraz ostrożniejsze podejście do kosztów AI prezentowane przez klientów.

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