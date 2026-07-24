Orlen i straż pożarna wzmacniają ochronę infrastruktury krytycznej

Orlen i Państwowa Straż Pożarna podpisały porozumienie dotyczące współpracy przy ochronie infrastruktury krytycznej i reagowaniu na zagrożenia przemysłowe.

W latach 2025–2026 Fundacja Orlen przeznaczyła blisko 57 mln zł na wsparcie państwowej i ochotniczej straży pożarnej w całej Polsce. Fot. PAP/Leszek Szymański

Partnerstwo obejmie m.in. wspólne szkolenia, ćwiczenia oraz wymianę wiedzy między strażakami a ekspertami koncernu.

Porozumienie zakłada wykorzystanie potencjału Państwowej Straży Pożarnej, zakładowych straży pożarnych działających w Grupie Orlen oraz specjalistów zajmujących się bezpieczeństwem przemysłowym i technologicznym. Współpraca ma obejmować organizację szkoleń, warsztatów i ćwiczeń, a także doskonalenie procedur ratowniczo-gaśniczych oraz wymianę doświadczeń dotyczących reagowania na zagrożenia.

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Orlen zadeklarował, że udostępni wybrane instalacje i obiekty na potrzeby ćwiczeń oraz warsztatów dla strażaków. Strony będą współpracować przy rozpoznawaniu zagrożeń pożarowych i miejscowych, prowadzeniu działań ratowniczych, gaśniczych i zabezpieczających, a także przy inicjatywach edukacyjnych i informacyjnych związanych z bezpieczeństwem.

Prezes Orlenu Ireneusz Fąfara podkreślił, że bezpieczeństwo kraju, stabilne dostawy energii i ochrona infrastruktury krytycznej są ze sobą ściśle powiązane. Jak zaznaczył, koncern chce wzmacniać nie tylko rozwój swoich aktywów, ale także odporność państwa i lokalnych społeczności. Komendant Główny PSP nadbryg. Wojciech Kruczek ocenił natomiast, że współpraca z Orlenem ma szczególne znaczenie dla skutecznego reagowania na zagrożenia, zwłaszcza w obszarze bezpieczeństwa przemysłowego.

Jednym z obszarów dalszej współpracy będzie rozwój Systemu Pomocy w Transporcie Materiałów Niebezpiecznych SPOT, który od ponad 25 lat wspiera wymianę informacji i koordynację działań służb podczas zdarzeń związanych z przewozem niebezpiecznych substancji. Orlen poinformował również, że w latach 2025–2026 Fundacja Orlen przeznaczyła blisko 57 mln zł na wsparcie państwowej i ochotniczej straży pożarnej w całej Polsce. Środki obejmują granty dla setek jednostek oraz projekty indywidualne i interwencyjne.

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Koncern przypomniał, że jego wsparcie dla służb obejmuje także działania podczas sytuacji kryzysowych i dużych akcji ratowniczo-gaśniczych. Orlen oraz jego spółki zależne zapewniają w takich przypadkach m.in. dostawy paliwa, materiały niezbędne do prowadzenia działań, zaplecze logistyczne i pomoc organizacyjną.

Grupa Orlen posiada rafinerie w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność wydobywczą, petrochemiczną i energetyczną oraz rozwija projekty związane z odnawialnymi źródłami energii i energetyką jądrową, w tym technologią małych reaktorów modułowych SMR. Główny zakład produkcyjny koncernu znajduje się w Płocku.

Źródło: PAP