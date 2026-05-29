29.05.2026 09:26

Orlen obniża ceny hurtowe benzyny i diesla. Siódmy raz z rzędu

Orlen obniżył w piątek ceny hurtowe paliw – benzyny i diesla. To trzecia obniżka w tym tygodniu i siódma z rzędu.

Zgodnie z nowym cennikiem Orlenu oba rodzaje benzyny są tańsze. Eurosuper 95 potaniał o 101 zł do 5 305 zł za m sześc., a Super Plus 98 – o 93 zł do 5 844 zł.

Tymczasem m sześc. oleju napędowego Ekodiesel kosztuje 5 577 zł, o 22 zł mniej niż w czwartek.

To też już siódma obniżka z rzędu.

Od 31 marca w Polsce obowiązuje pakiet „Ceny Paliwa Niżej”. W czwartek rząd przedłużył obowiązywanie „CPN” do 15 czerwca.

Pakiet „Ceny Paliw Niżej” obejmuje:

  • obniżkę VAT na paliwa z 23 proc. do 8 proc.,
  • obniżkę akcyzy na paliwa o 29 zł dla benzyny i o 28 zł dla oleju napędowego do najniższego poziomu akceptowanego przez Unię Europejską.
  • ceny maksymalne, ogłaszane codziennie przez ministra energii w obwieszczeniu.

W piątek ceny maksymalne  benzyny i diesla będą niższe niż w czwartek.

Źródło: PAP, XYZ

Ceny ropy spadają. Trump „ma się zastanowić"
Siedzibę Orlenu
Piątkowa obniżka cen paliw w hurcie Orlenu jest już siódmą z rzędu.
Fot. PAP/Leszek Szymański
