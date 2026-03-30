30.03.2026 09:29

Orlen obniża ceny hurtowe paliw

W poniedziałek Orlen wprowadził nowe, niższe ceny hurtowe paliw. Metr sześcienny benzyny 95 tanieje o 290 zł, a oleju napędowego – o 280 zł. Decyzja zapadła po sobotniej obniżce.

Zgodnie z nowym cennikiem benzyna Eurosuper 95 kosztuje w hurcie 5424 zł za m sześc., o 290 zł taniej. O 280 zł potaniał z kolei m sześc. oleju napędowego Ekodiesel, który teraz kosztuje 6 761 zł.

W sobotę Orlen podniósł cenę benzyny o 103 zł, a oleju napędowego – o 171 zł za m sześc.

Od poniedziałku wchodzą w życie przepisy pakietu „Ceny Paliwa Niżej”. Zostały one przedstawione w czwartek na nadzwyczajnym posiedzeniu przez rząd, a w piątek poparł je parlament. Jeszcze tego samego dnia prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawy.

Od poniedziałku 30 marca aż do 15 kwietnia obowiązuje obniżona akcyza na paliwa. Będzie niższa o 28 groszy w przypadku oleju napędowego i o 29 groszy w przypadku benzyny. Od poniedziałku obowiązują także ceny maksymalne, które minister energii będzie wprowadzać obwieszczeniem.

Z kolei obniżony z 23 proc. do 8 proc. VAT ma obowiązywać od wtorku 31 marca do 30 kwietnia br.

Z powodów technicznych zmiany w cenach na stacjach benzynowych mają być widoczne jednak dopiero od wtorku.

Premier Donald Tusk powiedział, że dzięki tym zmianom ceny paliw spadną o ok. 1,2 zł za litr. Szef rządu zapowiedział jednocześnie, że w przypadku stwierdzenia nadmiernych zysków koncernów paliwowych możliwe będzie zastosowanie podatku od nadmiarowych zysków.

Źródło: PAP, XYZ

Fot. PAP/Leszek Szymański
Inicjatywa Ministerstwa Infrastruktury zatopi największego polskiego przewoźnika kolejowego? W grze 770 mln zł
Planowana przez rząd zmiana w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym realnie zagraża spółce Polregio, największemu przewoźnikowi kolejowemu w Polsce, który i tak od lat jest na granicy zapaści. Tłumaczenie Ministerstwa Infrastruktury jedynie potwierdza rozbieżność zdań i chaos panujące w resorcie.
Jaka jest jakość technologii startupów? Inwestorzy: umiarkowana
Krajowy rynek venture capital, choć cały czas się rozwija, ma wiele problemów i słabości. Jednym z nich jest jakość projektów realizowanych przez startupy i niesystematyczność publicznych działań w zakresie wspierania ich poprawy.
Prawica skuteczniej korzysta z radykalizacji. Koalicja w sytuacji bez wyjścia
Akceptacja dla politycznej agresji i radykalizmu jest obecna zarówno u sympatyków koalicji, jak i opozycji. Większe korzyści czerpie z tego jednak tylko jedna strona. Druga potrzebuje przedefiniowania swoich metod. Raport „Ludzie bezwstydni. Dynamika emocjonalna populizmu w Polsce” to alarm dla rządzących.
Były raper premierem Nepalu. Efekt protestów Generacji Z
35-letni Balendra Shah, szerzej znany pod artystycznym pseudonimem Balen, od piątku kieruje rządem leżącego w Himalajach kraju. Były raper i burmistrz Katmandu pomógł wywrócić stolik dotychczasowego politycznego establishmentu po ubiegłorocznych masowych protestach antykorupcyjnych.
Rekordowe zyski PZU i Warty, OC znów nad kreską. 8 wykresów, które pokazują kondycję ubezpieczycieli
Polski sektor ubezpieczeń zamknął 2025 r. z rekordowym zyskiem i dodatnim wynikiem we wszystkich liniach biznesowych. Wyniki wyglądają imponująco, ale widać rosnące napięcia – zwłaszcza w OC komunikacyjnym i przyszłych przychodach inwestycyjnych. Warta i Uniqa agresywnie rosną, podczas gdy PZU dopiero się rozpędza, a Allianz mówi „nie” wzrostom za wszelką cenę.
Zacięta konkurencja sieci sklepów w Polsce. 9 wykresów, które obrazują sytuację na rynku spożywczym
Silna przecena akcji Dino Polska, sięgająca ponad 15 proc. po publikacji wyników za 2025 r., to sygnał, że dobra passa polskich sieci spożywczych się kończy. Inwestorzy coraz wyraźniej dostrzegają presję na marże i efekty wyniszczającej wojny cenowej, która uderza w rentowność nawet najszybciej rosnących graczy.
