Orlen obniża ceny hurtowe paliw

W poniedziałek Orlen wprowadził nowe, niższe ceny hurtowe paliw. Metr sześcienny benzyny 95 tanieje o 290 zł, a oleju napędowego – o 280 zł. Decyzja zapadła po sobotniej obniżce.

Zgodnie z nowym cennikiem benzyna Eurosuper 95 kosztuje w hurcie 5424 zł za m sześc., o 290 zł taniej. O 280 zł potaniał z kolei m sześc. oleju napędowego Ekodiesel, który teraz kosztuje 6 761 zł.

W sobotę Orlen podniósł cenę benzyny o 103 zł, a oleju napędowego – o 171 zł za m sześc.

Od poniedziałku wchodzą w życie przepisy pakietu „Ceny Paliwa Niżej”. Zostały one przedstawione w czwartek na nadzwyczajnym posiedzeniu przez rząd, a w piątek poparł je parlament. Jeszcze tego samego dnia prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawy.

Od poniedziałku 30 marca aż do 15 kwietnia obowiązuje obniżona akcyza na paliwa. Będzie niższa o 28 groszy w przypadku oleju napędowego i o 29 groszy w przypadku benzyny. Od poniedziałku obowiązują także ceny maksymalne, które minister energii będzie wprowadzać obwieszczeniem.

Z kolei obniżony z 23 proc. do 8 proc. VAT ma obowiązywać od wtorku 31 marca do 30 kwietnia br.

Z powodów technicznych zmiany w cenach na stacjach benzynowych mają być widoczne jednak dopiero od wtorku.

Premier Donald Tusk powiedział, że dzięki tym zmianom ceny paliw spadną o ok. 1,2 zł za litr. Szef rządu zapowiedział jednocześnie, że w przypadku stwierdzenia nadmiernych zysków koncernów paliwowych możliwe będzie zastosowanie podatku od nadmiarowych zysków.

