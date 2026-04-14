Orlen zmienia ceny paliw w hurcie. Diesel w dół, benzyna w górę

We wtorek Orlen zmienił ceny hurtowe paliw, wyraźnie obniżając cenę oleju napędowego i podnosząc cenę benzyny. Poprzednio koncern obniżał ceny obu rodzajów paliw.

Według cennika hurtowego Orlenu, który obowiązuje od wtorku, olej napędowy Ekodiesel kosztuje 6 565 zł za m sześc. Oznacza to obniżkę o 155 zł. Z kolei m sześc. benzyny Eurosuper 95 podrożał o 43 zł do 5 408 zł za m sześc.

W trakcie ostatniej zmiany cennika, w sobotę 11 kwietnia, Orlen obniżał ceny zarówno diesla – o 90 zł – jak i benzyny – o 21 zł.

W poniedziałek Ministerstwo Finansów ogłosiło, że niższa akcyza na benzyny i olej napędowy będzie obowiązywała do końca kwietnia. Obniżka akcyzy na paliwa jest – wraz z cenami maksymalnymi i obniżką VAT – elementem rządowego pakietu „Ceny Paliwa Niżej”.

Pakiet „Ceny Paliw Niżej” obejmuje:

ceny maksymalne, ogłaszane codziennie przez ministra energii w obwieszczeniu,

ogłaszane codziennie przez ministra energii w obwieszczeniu, obniżkę VAT na paliwa z 23 proc. do 8 proc.,

na paliwa z 23 proc. do 8 proc., obniżkę akcyzy na paliwa o 29 zł dla benzyny i o 28 zł za olej napędowy do najniższego poziomu akceptowanego przez Unię Europejską.

„CPN” to odpowiedź na kryzys paliwowy wywołany wojną na Bliskim Wschodzie. Teheran w odpowiedzi na izraelsko-amerykański zablokował jedyny morski szlak transportowy ropy naftowej z Zatoki Perskiej – cieśninę Ormuz – przez który płynie 20 proc. światowych dostaw LNG i ropy. To wywołało gwałtowny skok cen ropy, co przełożyło się na wzrost cen paliw i energii.

Źródło: PAP, XYZ