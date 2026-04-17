Orlen po raz kolejny obniża hurtowe ceny paliw

To już czwarta obniżka cen diesla w tym tygodniu. W cennikach hurtowych Orlenu tanieje też benzyna.

W piątek cena oleju napędowego Ekodiesel spadła o 99 zł za m sześc., a benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 o 6 zł za m sześc. To oznacza, że diesel kosztuje 6247 zł za m sześc., a benzyna 95 5287 zł za m sześc. W czwartek ON staniał o 52 zł za m sześc., a benzyna 95 o 36 zł za m sześc.

Diesel potaniał już czwarty raz w tym tygodniu – we wtorek cena poszła w dół o 155 zł, a w środę o 167 zł. Łącznie w ciągu tygodnia cena hurtowa oleju napędowego spadła o 563 zł za m sześc.

Od 31 marca w Polsce obowiązują maksymalne ceny paliw, ustalane codziennie przez ministra energii. Wyliczenia programu "Ceny Paliwa Niżej" ustalane są w oparciu o średnią cenę hurtową benzyn i diesla w Polsce plus akcyza, opłata paliwowa, marża sprzedażowa i VAT. Do tego do końca kwietnia rząd obniżył też stawki VAT i akcyzę. Jak tłumaczy minister Miłosz Motyka, o końcu interwencji na rynkach paliw można będzie mówić, gdy wygaśnie konflikt na Bliskim Wschodzie.

Są szanse na pokój na Bliskim Wschodzie

Tymczasem na świecie ceny ropy wahają się. O ile baryłka West Texas Intermediate w dostawach na maj poszła na giełdzie w Nowym Jorku w górę o 0,96 proc. do poziomu 93,79 dolara, o tyle ropa Brent w dostawach na czerwiec spadła o 0,55 proc. do 98,82 dolara za baryłkę.

Na ceny ropy mają wpływ słowa prezydenta USA. Donald Trup sugeruje, że Iran zgodził się na wszystko, a przedłużenie rozejmu nie będzie konieczne. Stwierdził też, że kolejne rozmowy pokojowe odbędą się w weekend, a jeśli uda się zawrzeć porozumienie, to on sam może polecieć do Pakistanu je podpisać.

Słowa Trumpa potwierdza Reuters, powołując się na swoje źródła w Pakistanie. Zdaniem agencji są postępy w rozmowach dyplomatycznych. Obie strony mają podpisać memorandum o porozumieniu, a samo porozumienie zostanie podpisane w ciągu następnych 60 dni.

W życie też weszło 10-dniowe zawieszenie broni między Izraelem a Libanem. W walkach zginęło ponad 2000 Libańczyków, a po izraelskiej inwazji, która nastąpiła w wyniku ataków proirańskiego Hezbollahu, 2,1 mln ludzi musiało uciec z domów.

Kryzys paliwowy to efekt blokady cieśniny Ormuz

Wojna na Bliskim Wschodzie trwa od 28 lutego. Po atakach Izraela i USA na Iran Teheran zamknął cieśninę Ormuz, którą płynie ok. 20 proc. światowego handlu ropą. To wywołało kryzys paliwowy na świecie, wiele krajów musiało albo wprowadzić systemy łagodzące szoki cenowe, albo też ograniczyć zużycie paliwa. Według szefa Międzynarodowej Agencji Energii paliwa lotniczego w Unii Europejskiej wystarczy na ok. sześć tygodni. Fatih Birol dodał też, że odbudowa produkcji energii na Bliskim Wschodzie potrwa około dwóch lat. Iran