Ośmiu wykonawców chce budować odcinek KDP na zachód od Port Polska

Osiem firm i konsorcjów chce budować 14-kilometrowy odcinek Kolei Dużych Prędkości od węzła lotniskowego Port Polska do bolimowskiego. CPK wybierze maksymalnie pięciu wykonawców, z którymi będzie prowadzić dalsze rozmowy.

CPK wybierze pięciu z ośmiu oferentów, z którymi będzie kontynuować dialog ws. odcinka od Portu Polska do węzła Bolimów. Fot. Materiały prasowe

Oferty złożyły firmy Budimex oraz Mostostal, a także konsorcja: Strabagu z TYM-BUD, Torpolu z Mirbudem i Kobylarnią, ZUE z Duna Polska i Polaqua, PORR z Trakcją, Intercor z NDI i NDI Sopot oraz konsorcjum Gulermak z Track Tec Construction, Unibep oraz Pomorskim Przedsiębiorstwem Mechaniczno-Torowym.

CPK wybierze teraz maksymalnie pięciu oferentów, z których potem wybierze jedną firmę lub konsorcjum. Wykonawca opracuje całą dokumentację i wybuduje 14,3 km linii KDP z prędkością do 350 km/h. Na tym odcinku powstanie też 55 mostów, wiaduktów, przejść dla zwierząt i innej infrastruktury. Zwycięzca przetargu musi także przebudować 30 km dróg.

– W tej chwili mamy uruchomione dwa z sześciu postępowań budowlanych dla szybkiej linii Warszawa–Łódź, czyli pierwszego odcinka KDP w Polsce. Za sprawą dialogu konkurencyjnego pozyskaliśmy z rynku ważne informacje, które pozwolą nam sukcesywnie uruchomić kolejne postępowania już jako przetargi nieograniczone – tłumaczy członek zarządu CPK Piotr Rachwalski. Firma przygotowuje też przetargi na resztę z czterech odcinków od Łodzi do Warszawy.

CPK to firma, która w całości należy do Skarbu Państwa. To ona odpowiada zarówno za budowę centralnego lotniska Port Polska, jak i systemu KDP. Do końca 2032 r. powstać ma pierwszy odcinek łączący Łódź i Warszawę (130 km), a do 2035 r. powstaną odcinki z Łodzi do Poznania i Wrocławia. W 2026 r. ruszy też budowa lotniska. Ma ona się zakończyć do 2032 r.

Źródło: PAP