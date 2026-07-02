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NEWSROOM XYZ
02.07.2026 13:31

Spółka CPK z umową na zaprojektowanie kolejnej części cargo Portu Polska

Spółka CPK podpisała umowę na zaprojektowanie części strefy cargo lotniska Port Polska. To już trzecia taka umowa.

Centralny Port Komunikacyjny podpisał umowę z Industria Project. Firma przygotuje za 7 mln zł projekt Cargo 3 – kolejnej części strefy przeładunkowej Portu Polska.

„Obiekt będzie koncentrował funkcje magazynowe, przeładunkowe oraz logistyczne, zgodnie z zasadą minimalizacji czasu składowania i maksymalizacji przepustowości. Dzięki temu możliwe będzie szybkie i efektywne zarządzanie towarami, co jest kluczowe dla sprawnego funkcjonowania operacji dotyczących cargo lotniczego” – przekazali przedstawiciele CPK.

Obiekt będzie zlokalizowany w centralno-zachodniej części Portu Polska. Ma być dobrze skomunikowany z trasami dojazdowymi do lotniska. W ramach projektu znajdzie się tam też budynek dla służb.

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To już trzecia taka umowa. Pierwszą CPK podpisało z firmą Cundall Polska, a drugą – z Przedsiębiorstwem Spółdzielczym „Budoprojekt”. Strefa cargo ma być podzielona na trzy części ze względu na skalę projektu. Wszystkie mają być gotowe do końca 2031 r.

Pierwsze prace w ramach lotniska Port Polska ruszą we wrześniu. Poprowadzi je Budimex. Spółka CPK chce, by jak najwięcej kontraktów w ramach inwestycji trafiło do polskich firm. W środę podpisała porozumienie w tej sprawie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Źródło: PAP, XYZ

Wizualizacja CPK z lotu ptaka
Spółka CPK podpisała umowę na zaprojektowanie części strefy cargo lotniska Port Polska.
Fot. CPK
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