Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 11.06.2026
NEWSROOM XYZ
11.06.2026 18:51

Pakt migracyjny wchodzi w życie w UE

W piątek, 12 czerwca, w całej Unii Europejskiej zacznie obowiązywać pakt o migracji i azylu, przyjęty w 2024 roku. Polska została zwolniona z mechanizmu solidarnościowego, ale zapowiada, że nie wdroży wszystkich jego elementów.

W piątek, 12 czerwca, w całej Unii Europejskiej zacznie obowiązywać pakt o migracji i azylu, który ma stworzyć wspólne ramy zarządzania migracją. Komisja Europejska podkreśla, że nowe przepisy mają wzmocnić ochronę granic zewnętrznych UE oraz usprawnić procedury powrotowe i azylowe.

Nowe zasady: kontrole, procedury i mechanizm solidarności

Pakiet obejmuje m.in. obowiązkową rejestrację migrantów, kontrole bezpieczeństwa przy nielegalnym przekraczaniu granicy oraz szybsze procedury graniczne dla osób o niskich szansach na uzyskanie azylu. Wprowadzono także nowy mechanizm solidarnościowy, w ramach którego państwa UE mogą wybierać między relokacją migrantów, wpłatą 20 tys. euro za każdą nieprzyjętą osobę lub wsparciem operacyjnym.

Z obowiązków solidarnościowych zwolniono sześć państw: Polskę, Austrię, Bułgarię, Chorwację, Czechy i Estonię. Polska uzyskała takie zwolnienie na rok, z możliwością jego przedłużenia w zależności od presji migracyjnej.

Czytaj również: Polska nie wdroży całości paktu migracyjnego, nawet jeśli skończy się to w TSUE. „Osłabiłby nasze bezpieczeństwo”

Warszawa argumentuje swoje stanowisko przyjęciem milionów uchodźców z Ukrainy oraz kosztami ochrony granicy z Białorusią. Władze w Polsce wskazują, że sytuacja migracyjna ma charakter wyjątkowy i uzasadnia ograniczenie zobowiązań wynikających z paktu.

Komisja Europejska: „równowaga między solidarnością a odpowiedzialnością”

Komisja Europejska przekonuje, że pakt ma zapewnić równowagę między solidarnością a odpowiedzialnością państw członkowskich. Szefowa KE Ursula von der Leyen podkreśliła, że migracja jest „europejskim wyzwaniem wymagającym europejskiego rozwiązania”.

Według Komisji Europejskiej liczba nielegalnych przekroczeń granicy UE spadła o 55 proc. w porównaniu z sytuacją sprzed dwóch lat. Bruksela wskazuje, że część efektów nowego podejścia była widoczna jeszcze przed formalnym wejściem przepisów w życie.

Czytaj również: Rząd: odzyskaliśmy kontrolę nad migracją

Unijni politycy zaznaczają, że wejście paktu w życie nie oznacza natychmiastowej zmiany systemów migracyjnych. Państwa członkowskie będą przez kolejne miesiące dostosowywać przepisy krajowe i infrastrukturę przy wsparciu Komisji Europejskiej i unijnych agencji.

Polska: selektywne wdrożenie przepisów

Wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk zapowiedział, że Polska będzie wdrażać tylko część rozwiązań. Wśród nich mają się znaleźć przepisy dotyczące polityki powrotów, zakaz instrumentalizacji migracji oraz tzw. rozporządzenie kryzysowe.

W odpowiedzi na interpelację nr 14173 posła Dariusza Mateckiego przedstawiono szczegółowe informacje o pracach nad paktem. Wskazano, że obecny rząd RP nie uczestniczył w kluczowych negocjacjach w latach 2020–2023, gdy ustalano m.in. limit 30 tys. migrantów do relokacji rocznie oraz stawkę 20 tys. euro za osobę.

Według odpowiedzi, 8 czerwca 2023 r. Rada UE przyjęła stanowisko negocjacyjne, które stało się podstawą dalszych prac. Podkreślono, że Polska w tym czasie zmagała się z presją migracyjną na granicy z Białorusią oraz przyjęła ponad milion uchodźców z Ukrainy.

Rząd wskazał, że od 2024 r. wprowadzono działania wzmacniające ochronę granic, w tym finansowanie z UE w wysokości 220 mln zł na uszczelnienie granicy z Białorusią. Modernizowano też bariery i systemy elektroniczne wzdłuż rzek Bug, Świsłocz i Istoczanka oraz zaostrzono przepisy wizowe i dostęp do rynku pracy.

Komisja Europejska w decyzji 2025/2323 uznała Polskę za państwo w sytuacji znaczącej presji migracyjnej, co umożliwiło zwolnienie z obowiązków solidarnościowych. Decyzja 2025/2642 potwierdziła całkowite zwolnienie Polski z deklarowania i realizacji wkładów solidarnościowych w 2026 roku.

Źródło: PAP, Sejm

Dzwi na tle mapy Europy
Według Komisji Europejskiej liczba nielegalnych przekroczeń granicy UE spadła o 55 proc. w porównaniu z sytuacją sprzed dwóch lat. Bruksela wskazuje, że część efektów nowego podejścia była widoczna jeszcze przed formalnym wejściem przepisów w życie. Fot. Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
Dwa scenariusze polskiej transformacji energetycznej. Plan jest, czas na realizację
Więcej energii z odnawialnych źródeł, rozwój energetyki jądrowej i słabnące znaczenie węgla. Tak wygląda plan polskiej transformacji energetycznej, spóźniony o niemal dwa lata. – Ukończenie prac nad…
10.06.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Polska odniosła duży sukces. Kolejny etap będzie mniej pobłażliwy
Dług publiczny Polski może wzrosnąć do ponad 70 proc. PKB już w 2029 roku. I to w środowisku, w którym stopy procentowe, wbrew rynkowemu konsensusowi, będą według Marcello Estevão dalej rosnąć. — To…
10.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
Saxo Bank uruchamia AutoInvest. Automatyczne inwestowanie w giełdowe fundusze bez prowizji
Polacy coraz chętniej inwestują w fundusze ETF. Zauważył to Saxo Bank i postanowił to wykorzystać. Duńska instytucja wprowadziła na nasz rynek AutoInvest, który pozwala regularnie i automatycznie…
09.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
ICEYE podbija kosmos i wyceny. Polski inwestor widzi potencjał 30 mld euro
Nowa runda finansowania ICEYE skłania polskich inwestorów do stawiania kolejnych ambitnych prognoz dla spółki. Fundusze i inwestorzy, którzy wspierali firmę, przekonują, że przed europejskim liderem…
10.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Na WIG20 przeważyły spadki, tak jak na innych indeksach. Dzień na GPW 10 czerwca 2026 r.
Czerwień zdominowała środową sesję na warszawskiej giełdzie. Spadki odnotowały wszystkie duże indeksy GPW. Spośród dwudziestu największych spółek najmocniej skurczyły się akcje PGE.
10.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
LPP w potrzasku. Słowacy coraz rzadziej kupują i coraz częściej kradną
Branża odzieżowa na Słowacji przechodzi obecnie trudny okres i niestety nie jest to stan chwilowy – mówi Patrik Čanecký, szef LPP Slovakia. W efekcie zyski kierowanej przez niego spółki radykalnie…
10.06.2026