Rząd: odzyskaliśmy kontrolę nad migracją

Polska znacząco ograniczyła liczbę wydawanych wiz i zezwoleń dla cudzoziemców. Rząd podkreśla, że dzięki zmianom w polityce migracyjnej państwo odzyskało kontrolę nad napływem obcokrajowców i skuteczniej egzekwuje prawo.

W pierwszym kwartale 2026 r. Polska wydała 16 tys. wiz pracowniczych, czyli osiem razy mniej niż w pierwszym kwartale 2022 r., gdy było to 123 tys. Rząd wskazuje, że to efekt uszczelnienia procedur i bardziej selektywnego podejścia do migracji.

🟢 KOMUNIKAT | Osiem razy mniej wiz do Polski dla obcokrajowców - odzyskaliśmy kontrolę nad imigracją. Polityka migracyjna rządu przynosi efekty



📊 W pierwszym kwartale 2026 r. Polska wydała 16 tys. wiz pracowniczych dla cudzoziemców – to osiem razy mniej niż w tym samym… pic.twitter.com/fodhY3xFTS — MSWiA 🇵🇱 (@MSWiA_GOV_PL) June 9, 2026

Jednocześnie ograniczono liczbę zezwoleń na pracę. W pierwszym kwartale 2022 r. wydano 122 tys. takich dokumentów, a w pierwszym kwartale 2026 r. już tylko 38 tys., co oznacza spadek o 69 proc.

Spadki dotyczą również studentów zagranicznych. W 2021 r. wydano blisko 31 tys. wiz studenckich, natomiast w 2025 r. już tylko 11 tys., czyli o 65 proc. mniej. Rząd wskazuje na ograniczenie nadużyć związanych z wykorzystaniem statusu studenta do innych celów niż nauka.

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Wyraźnie wzrosła natomiast liczba deportacji cudzoziemców. W pierwszym kwartale 2026 r. Straż Graniczna wykonała 2,7 tys. decyzji o zobowiązaniu do opuszczenia kraju, wobec ok. 900 w pierwszym kwartale 2022 r., co oznacza wzrost o niemal 200 proc.

Jak podkreślono, obecna polityka migracyjna ma charakter asertywny i selektywny. Dokumenty mają trafiać wyłącznie do osób, których obecność przynosi korzyści gospodarce i nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa.

Rząd wskazuje, że zmiany były odpowiedzią na wcześniejsze problemy, w tym niekontrolowany napływ migrantów oraz nadużycia systemu wizowego, w tym wykorzystywanie wiz studenckich i pracowniczych jako formalności bez realnego celu pobytu.

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W tle reform pozostają działania związane z bezpieczeństwem granic. W ostatnich dwóch latach zrealizowano inwestycje wzmacniające granicę polsko-białoruską, prowadzone są kontrole na granicach z Litwą i Niemcami, a także wdrażany jest system Entry/Exit do weryfikacji cudzoziemców spoza UE.