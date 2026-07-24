Paramount wstrzyma przejęcie Warner Bros. Discovery

Paramount zgodził się wstrzymać przejęcie koncernu Warner Bros. Discovery — podał Reuters. Decyzja ma związek z pozwem. Nie oznacza jednak rezygnacji z przejęcia.

Jeśli fuzja nie dojdzie do skutku do 30 września, akcjonariusze WBD mają dostać dodatkowe 25 centów za akcję za każdy kwartał opóźnienia. Fot. Aleksander Kalka/NurPhoto via Getty Images

Paramount Skydance zgodził się wstrzymać przejęcie koncernu Warner Bros. Discovery — podaje Reuters, powołując się na złożone w piątek dokumenty sądowe.

Wstrzymanie ma obowiązywać do czasu wydania orzeczenia w sprawie pozwu złożonego przez stany kwestionujące tę transakcję lub do 1 czerwca 2027 roku.

Opóźnienie może kosztować Paramount Skydance około 7 mln dolarów dziennie, bo tyle wynoszą opłaty, które spółka zobowiązała się płacić akcjonariuszom WBD, jeśli fuzja nie zostanie sfinalizowana do 30 września – podaje Reuters.

Wcześniej sąd w Kalifornii przedłużył o 14 dni okres czasowego wstrzymania przejęcia Warner Bros przez Paramount Skydance.Skarżący domagali się wstrzymania transakcji do czasu rozpatrzenia sprawy przez sąd.

Analiza agencji Reutera dotycząca podobnych spraw wykazała, że w postępowaniach kwestionujących fuzje sędziowie wydawali orzeczenia średnio po około ośmiu miesiącach.

Paramount wielokrotnie powtarzał, że zamierza sfinalizować transakcję do końca września. Jeśli fuzja nie dojdzie do skutku do 30 września, akcjonariusze WBD mają dostać dodatkowe 25 centów za akcję za każdy kwartał opóźnienia.

W oświadczeniu wydanym w piątek Paramount nazwał porozumienie „znaczącym zwycięstwem”.

„Rezultat jest dokładnie tym, czego szukaliśmy od samego początku: bezpośrednią drogą do procesu opartego na dowodach. To najszybszy i najjaśniejszy sposób udowodnienia, że ta transakcja jest korzystna dla konkurencji, dobra dla konsumentów i dobra dla twórców, do czego doszły już dziesiątki organów ochrony konkurencji na całym świecie” – oświadczyła firma.

Źródło: PAP, Reuters