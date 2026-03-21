21.03.2026 13:46

Partia Polska 2050 Szymona Hołowni zmieniła nazwę na Polska 2050 Rzeczpospolitej Polskiej

Ugrupowanie Polska 2050 Szymona Hołowni zmieniło nazwę na Polska 2050 Rzeczpospolitej Polskiej. O nowej nazwie poinformowała w sobotę przewodnicząca partii Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz podczas kongresu partii w Warszawie.

Na sobotni kongres Polski 2050 przybyło kilkuset działaczy z całego kraju. Przewodnicząca partii Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz dziękowała podczas swojego przemówienia obecnemu na kongresie Szymonowi Hołowni za to, że założył ugrupowanie i przez kilka lat mu szefował.

– Podjęliśmy decyzję, twoje nazwisko jest już tylko twoje. Polska 2050 Rzeczpospolitej Polskiej to jest od dzisiaj nazwa naszej partii – powiedziała Pełczyńska-Nałęcz.

Mówiąc o swoim pomyśle na partię, w wystąpieniu programowym polityczka wskazała, że zamierza być „lobbystką klasy średniej”.

Płaca, praca i mieszkania – to jest trójca bezpiecznej codzienności Polski 2050. Praca musi być dostępna w całej Polsce, a nie tylko w Warszawie, Krakowie i Gdańsku. Nie potrzebujemy Warszawy dla wszystkich. Potrzebujemy pracy w całej Polsce dla każdego – mówiła w swoim wystąpieniu Pełczyńska-Nałęcz.

Zapowiedziała, że postulatem jej partii będzie odciążenie klasy średniej i podwyższenie drugiego progu podatkowego przynajmniej do 140 tys. zł. Wskazała też, że Polska 2050 będzie dążyć do wprowadzenia podatku cyfrowego od wielkich korporacji technologicznych, zmian w fundacjach rodzinnych oraz ograniczenia stosowania rozliczenia ryczałtowego tylko dla „mikroprzedsiębiorców, a nie milionerów".

– Czas, żeby zrobić porządek z niesprawiedliwym system podatkowym, w którym milionerzy nie płacą nic od swoich kroci, bo lokują je w fundacjach rodzinnych. W systemie, w którym luki finansowe pozwalają klasie uprzywilejowanej płacić kilka procent, kiedy nauczyciele, pielęgniarki wpadają w drugi próg podatkowy – mówiła nowa szefowa Polski 2050.

Nowy rozdział dla Polski 2050 po głośnym rozłamie

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz została wybrana przewodniczącą Polski 2050 w styczniu 2026 r. Już samym wyborom towarzyszyły ogromne emocje wewnątrz partii, a ich drugą turę trzeba było powtórzyć ze względu na problemy techniczne.

Po wyborach nastąpił rozłam w partii. Grupa posłów Polski 2050 odeszła z ugrupowania i założyła klub parlamentarny Centrum. Po rozpadzie w Sejmie znajdują się klub parlamentarny Polska 2050 i klub Centrum, oba liczące po 15 członków.

W klubie Polska 2050 pozostali Agnieszka Buczyńska, Adam Gomoła, Piotr Górnikiewicz, Michał Gramatyka, Bożenna Hołownia, Szymon Hołownia, Adam Luboński, Ewa Maja Nowak, Łukasz Osmalak, Bartosz Romowicz, Ewa Schädler, Piotr Paweł Strach, Paweł Śliz, Wioleta Tomczak oraz Kamil Wnuk.

Do klubu Centrum przeszli Izabela Bodnar, Elżbieta Burkiewicz, Żaneta Cwalina-Śliwowska, Sławomir Ćwik, Paulina Hennig-Kloska, Rafał Kasprzyk, Rafał Komarewicz, Aleksandra Leo, Barbara Okuła, Barbara Oliwiecka, Ryszard Petru, Norbert Pietrykowski, Marcin Skonieczka, Mirosław Suchoń oraz Ewa Szymanowska.

Źródło: PAP/XYZ

Szymon Hołownia i Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz kongresie Polski 2050
Szymon Hołownia i Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz kongresie Polski 2050, podczas którego ogłoszono, że partia zmieniła nazwę na Polska 2050 Rzeczpospolitej Polskiej. Fot. PAP/Paweł Supernak
