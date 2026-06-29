Paryż: Macron i sułtan Omanu o bezpieczeństwie Ormuzu

Prezydent Francji Emmanuel Macron i sułtan Omanu Hajsam ibn Tarik al-Said podczas spotkania w Paryżu wezwali do zapewnienia „swobodnej żeglugi, bez restrykcji ani warunków” w cieśninie Ormuz. Strony uzgodniły także współpracę w zakresie przyszłych operacji rozminowywania tego strategicznego szlaku morskiego.

W poniedziałek w Paryżu odbyło się spotkanie Emmanuela Macrona i sułtana Omanu Hajsama ibn Tarika al-Saida, które dotyczyło przede wszystkim sytuacji w cieśninie Ormuz. Była to pierwsza wizyta przywódcy Omanu we Francji od 1989 roku, co nadało rozmowom szczególny polityczny wymiar.

Heureux d’accueillir Sa Majesté Haitham bin Tarik, Sultan d’Oman, pour sa première visite officielle en France.



Le Sultanat d’Oman et la France renforcent aujourd’hui leur partenariat à travers des accords historiques… pic.twitter.com/EW3nIBY7uG — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 29, 2026

Obaj przywódcy w wspólnej deklaracji podkreślili znaczenie „ponownego otwarcia cieśniny Ormuz” oraz potwierdzili swoje zaangażowanie na rzecz swobodnej żeglugi bez restrykcji ani warunków. Zaznaczono, że żegluga i tranzyt przez ten obszar powinny odbywać się zgodnie z prawem morza.

Strony uzgodniły również, że będą współpracować ze wszystkimi zainteresowanymi podmiotami w celu zapewnienia przyszłej swobody żeglugi. W dokumencie zapisano także plan wspólnych operacji rozminowywania cieśniny Ormuz, która pozostaje kluczowym szlakiem transportu surowców energetycznych.

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Krótko po spotkaniu pojawiła się jednak reakcja Iranu. Wiceszef irańskiego MSZ Kazem Gharibadadi oświadczył, że ewentualne usuwanie min z cieśniny Ormuz powinno być prowadzone wyłącznie przez Iran, co podważa zapowiedzi współpracy międzynarodowej.

Rozmowy w Paryżu wpisują się w szerszy kontekst dyplomatyczny. Według dziennika „Le Figaro”, choć Pakistan przejął rolę głównego pośrednika między USA a Iranem, Oman utrzymuje szczególne relacje z Teheranem i nadal odgrywa istotną rolę mediacyjną w regionie.

Wskazano również, że już 23 czerwca Oman i Iran zapowiedziały utworzenie wspólnej komisji ds. zarządzania żeglugą w cieśninie Ormuz. Strony zapowiedziały konsultacje z innymi państwami regionu oraz zainteresowanymi podmiotami międzynarodowymi.

W tle rozmów w Paryżu analityk geopolityczny Dawud Al Ansari ocenił, że Oman konsekwentnie buduje swoją pozycję poprzez neutralność, mediację i pragmatyczną dyplomację. Jego zdaniem kraj ten wzmacnia znaczenie jako stabilizator napięć w regionie Zatoki Perskiej.

Ekspert wskazał także, że zaangażowanie Francji w regionie nie ma charakteru wyłącznie transakcyjnego. Jak podkreślił, Paryż kieruje się interesem w ograniczaniu niestabilności wpływającej na globalne rynki energii i gospodarki europejskie, które pozostają wrażliwe na sytuację w Zatoce.

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Zwrócono również uwagę na wewnętrzne wyzwania Omanu, w tym potrzebę dywersyfikacji gospodarki i tworzenia miejsc pracy dla młodej populacji, co zwiększa znaczenie relacji międzynarodowych. W ocenie analityka układ sił w regionie nie jest stały i podlega długoterminowym zmianom. Według tej analizy wpływ Iranu w cieśninie Ormuz, wykorzystywany jako instrument presji strategicznej, może stopniowo maleć. Rozwój alternatywnych szlaków handlowych i infrastruktury sprawia, że geopolityczna równowaga w regionie staje się coraz bardziej dynamiczna i wielowymiarowa.

Źródło: PAP, France24