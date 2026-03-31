PEJ złożyły wniosek o zezwolenie na budowę pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce

Składamy dzisiaj wniosek do Państwowej Agencji Atomistyki o wydanie zezwolenia na budowę pierwszej polskiej elektrowni jądrowej – powiedział prezes PEJ. Nie wykluczył kolejnego aneksowania umowy z konsorcjum Westinghouse-Bechtel.

– Zgodnie z deklaracjami zarządu Polskich Elektrowni Jądrowych składamy dzisiaj formalnie wniosek do Państwowej Agencji Atomistyki o wydanie zezwolenia na budowę pierwszej polskiej elektrowni jądrowej w Choczewie – ogłosił we wtorek prezes PEJ Marek Woszczyk.

– Z determinacją realizujemy inwestycję, która przez dekady będzie gwarantem stabilnych cen energii dla polskich rodzin i motorem napędowym dla nowoczesnego przemysłu. Dołączana do wniosku dokumentacja potwierdza, że projektowana elektrownia jądrowa spełnia najbardziej rygorystyczne normy światowe i będzie bezpieczna dla mieszkańców i środowiska. Nie ma tu miejsca na kompromisy – powiedział Wojciech Wrochna, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.

Prezes dodał, że choć PAA ma 2 lata na analizę wniosku, to Polskie Elektrownie Jądrowe mają nadzieję na szybsze zatwierdzenie dokumentacji. Jak wytłumaczył, bez zezwolenia PAA nie będzie możliwe uzyskanie pozwolenia od wojewody pomorskiego. PEJ chcą o nie wystąpić w 2027 r.

– Pozwolenie na budowę pozwoli nam formalnie rozpocząć naszą inwestycję w sensie fizycznym (...). Trzymamy się harmonogramu, jeszcze w 2028 r. chcemy położyć beton pod pierwszy blok jądrowy w Choczewie – dodał.

Negocjacje trwają, aneksowanie umowy niewykluczone

Polskie Elektrownie Jądrowe oraz konsorcjum Westinghouse-Bechtel celują w 30 czerwca jako datę zamknięcia negocjacji już wykonawczej umowy EPC na budowę I elektrowni jądrowej.

– Wtedy chcemy sobie uścisnąć dłonie – powiedział.

Prezes nie wykluczył jednak kolejnego aneksowania umowy projektowej EDA. Aktualny aneks obowiązuje właśnie do końca czerwca.

– Jeśli będzie taka konieczność (...), to mamy taką opcję na stole (kolejnego aneksu do EDA – przyp. red.). Natomiast robimy wszystko, aby negocjacje zakończyły się rozwiązaniem typu win-win” – podkreślił.

Zgodnie z harmonogramem budowy wszystkie bloki elektrowni mają zostać uruchomione w 2038 r.

Źródło: PAP, XYZ