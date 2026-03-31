Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 31.03.2026
31.03.2026 12:56

PEJ złożyły wniosek o zezwolenie na budowę pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce

Składamy dzisiaj wniosek do Państwowej Agencji Atomistyki o wydanie zezwolenia na budowę pierwszej polskiej elektrowni jądrowej – powiedział prezes PEJ. Nie wykluczył kolejnego aneksowania umowy z konsorcjum Westinghouse-Bechtel.

– Zgodnie z deklaracjami zarządu Polskich Elektrowni Jądrowych składamy dzisiaj formalnie wniosek do Państwowej Agencji Atomistyki o wydanie zezwolenia na budowę pierwszej polskiej elektrowni jądrowej w Choczewie – ogłosił we wtorek prezes PEJ Marek Woszczyk.

– Z determinacją realizujemy inwestycję, która przez dekady będzie gwarantem stabilnych cen energii dla polskich rodzin i motorem napędowym dla nowoczesnego przemysłu. Dołączana do wniosku dokumentacja potwierdza, że projektowana elektrownia jądrowa spełnia najbardziej rygorystyczne normy światowe i będzie bezpieczna dla mieszkańców i środowiska. Nie ma tu miejsca na kompromisy – powiedział Wojciech Wrochna, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.

Prezes dodał, że choć PAA ma 2 lata na analizę wniosku, to Polskie Elektrownie Jądrowe mają nadzieję na szybsze zatwierdzenie dokumentacji. Jak wytłumaczył, bez zezwolenia PAA nie będzie możliwe uzyskanie pozwolenia od wojewody pomorskiego. PEJ chcą o nie wystąpić w 2027 r.

– Pozwolenie na budowę pozwoli nam formalnie rozpocząć naszą inwestycję w sensie fizycznym (...). Trzymamy się harmonogramu, jeszcze w 2028 r. chcemy położyć beton pod pierwszy blok jądrowy w Choczewie – dodał.

Negocjacje trwają, aneksowanie umowy niewykluczone

Polskie Elektrownie Jądrowe oraz konsorcjum Westinghouse-Bechtel celują w 30 czerwca jako datę zamknięcia negocjacji już wykonawczej umowy EPC na budowę I elektrowni jądrowej.

– Wtedy chcemy sobie uścisnąć dłonie – powiedział.

Prezes nie wykluczył jednak kolejnego aneksowania umowy projektowej EDA. Aktualny aneks obowiązuje właśnie do końca czerwca.

Jeśli będzie taka konieczność (...), to mamy taką opcję na stole (kolejnego aneksu do EDA – przyp. red.). Natomiast robimy wszystko, aby negocjacje zakończyły się rozwiązaniem typu win-win” – podkreślił.

Zgodnie z harmonogramem budowy wszystkie bloki elektrowni mają zostać uruchomione w 2038 r.

Źródło: PAP, XYZ

Ruszają prace nad projektem umowy o poolu jądrowym
Teren budowy elektrowni jądrowej w gminie Choczewo.
Elektrownia powstanie w gminie Choczewo, w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino. Fot.: PEJ
