PIE: Polska wśród krajów z najkrótszym życiem zawodowym w UE

Osoba, która ukończyła w Polsce 15. rok życia w 2025 r., będzie aktywna zawodowo przez średnio 36 lat. To siódmy najniższy wynik w Unii Europejskiej, choć w ciągu dekady długość życia zawodowego w Polsce wyraźnie wzrosła.

PIE zwraca uwagę, że w ostatniej dekadzie sytuacja w Polsce uległa poprawie. W latach 2015–2025 długość życia zawodowego wzrosła o 3,3 roku, podczas gdy średnio w Unii Europejskiej wzrost wyniósł 2,7 roku. Fot. Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Polska należy do państw Unii Europejskiej o najkrótszym okresie aktywności zawodowej – wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE), przygotowanej na podstawie danych Eurostatu. Według opracowania osoba, która ukończyła w Polsce 15. rok życia w 2025 r., będzie obecna na rynku pracy przez 36 lat.

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Średnia dla całej Unii Europejskiej wynosi 37,5 roku, co oznacza, że Polska znajduje się poniżej unijnego poziomu. W zestawieniu państw członkowskich zajmuje siódme miejsce od końca. Niżej sklasyfikowano jedynie Rumunię, Włochy, Bułgarię, Grecję, Chorwację, Belgię oraz Luksemburg.

Na przeciwległym biegunie znalazły się Niemcy, Holandia oraz kraje skandynawskie, gdzie przeciętna długość życia zawodowego przekracza 40 lat. Oznacza to różnicę wynoszącą co najmniej kilka lat względem Polski.

Jednocześnie PIE zwraca uwagę, że w ostatniej dekadzie sytuacja w Polsce uległa poprawie. W latach 2015–2025 długość życia zawodowego wzrosła o 3,3 roku, podczas gdy średnio w Unii Europejskiej wzrost wyniósł 2,7 roku.

Jeszcze większy przyrost odnotowano w niektórych państwach członkowskich. Na Węgrzech długość życia zawodowego zwiększyła się o blisko 5 lat, a w Holandii o 4 lata w porównaniu z 2015 r.

Autorzy analizy wskazują, że jednym z czynników sprzyjających wydłużaniu aktywności zawodowej może być wzrost liczby lat przeżywanych w zdrowiu. Według danych przytoczonych przez PIE osoba urodzona w 2024 r. będzie mogła liczyć średnio na blisko 65 lat życia bez poważnych lub umiarkowanych problemów zdrowotnych.

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Wskaźnik ten obliczany jest na podstawie danych Eurostatu dotyczących zgonów oraz subiektywnej oceny stanu zdrowia respondentów uczestniczących w badaniu EU-SILC (Europejskie badanie warunków życia ludności). Średnia dla Unii Europejskiej wynosi 65,2 roku.

Jak podkreśla PIE, w Polsce od 2015 r. długość życia w zdrowiu od urodzenia wzrosła o 2,4 roku. Szczególnie wyraźna poprawa dotyczy kobiet, dla których wskaźnik zwiększył się aż o 6 lat.

Instytut zaznacza jednak, że dłuższe życie w dobrym zdrowiu samo w sobie nie gwarantuje dłuższej aktywności zawodowej. Przykładem są państwa Europy Południowej, takie jak Włochy, Grecja, Hiszpania i Bułgaria, gdzie mieszkańcy żyją relatywnie długo w dobrym zdrowiu, ale pozostają na rynku pracy krócej niż wynosi unijna średnia. Z kolei w Niemczech, Holandii i Finlandii, mimo niższego wskaźnika życia w zdrowiu, przeciętny staż aktywności zawodowej przekracza 40 lat.

Według PIE o dalszym wydłużaniu życia zawodowego decydują również czynniki instytucjonalne, w tym dostępność elastycznych form zatrudnienia dla osób starszych. Instytut jako przykład wskazuje Austrię, gdzie 32 proc. osób w wieku 55–64 lata pracuje w niepełnym wymiarze czasu, podczas gdy w Polsce odsetek ten wynosi 8 proc. Zdaniem autorów analizy takie rozwiązania mogą sprzyjać dłuższemu pozostawaniu starszych pracowników na rynku pracy.

Źródło: PAP