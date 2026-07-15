Pierwsza inwestycja 7R w Niemczech. Projekt wart 70 mln euro

7R rozpoczęło realizację pierwszego projektu na rynku niemieckim, przejmując nieruchomość magazynową w Berlinie od KARL Gruppe. Wartość inwestycji wynosi około 70 mln euro, a docelowa powierzchnia kompleksu osiągnie 43 tys. mkw.

Łączna wartość projektu wynosi około 70 mln euro. Finansowanie zapewniają środki własne 7R, finansowanie dłużne oraz Fundusz Ekspansji Zagranicznej 2 FIZAN, zarządzany przez PFR TFI. Fot. mat. prasowe

7R sfinalizowało formalności związane z nabyciem nieruchomości w berlińskiej dzielnicy Lichtenberg i rozpoczyna realizację projektu 7R City Park Berlin East. Inwestycja obejmuje istniejący kompleks magazynowy położony na terenie przemysłowym BEGEWO i będzie rozwijana w formule brownfield, czyli poprzez modernizację już zagospodarowanego terenu oraz jego dalszą rozbudowę. Sprzedającym była spółka KARL Gruppe.

Przejęta nieruchomość obejmuje działkę o powierzchni około 93 tys. mkw. oraz istniejący magazyn o powierzchni około 20 tys. mkw. Obiekt jest obecnie wynajęty w ponad 90 proc. W latach 2027–2028 spółka planuje wybudować dwa kolejne budynki o łącznej powierzchni około 23 tys. mkw., dzięki czemu cały kompleks osiągnie 43 tys. mkw. powierzchni magazynowej i logistycznej.

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Łączna wartość projektu wynosi około 70 mln euro. Finansowanie zapewniają środki własne 7R, finansowanie dłużne oraz Fundusz Ekspansji Zagranicznej 2 FIZAN, zarządzany przez PFR TFI. Zgodnie z przyjętą strukturą fundusz obejmie mniejszościowy pakiet udziałów w zagranicznej spółce zależnej 7R, a pozyskany kapitał zostanie przeznaczony na realizację inwestycji w Berlinie.

Projekt jest częścią rewitalizacji terenu dawnego zakładu produkcji betonu realizowanej przez BEGEWO i KARL Gruppe. Cały obszar obejmuje około 200 tys. mkw. i ma zostać przekształcony w kompleks przeznaczony dla logistyki, działalności komercyjnej, usług miejskich oraz małych i średnich przedsiębiorstw. W pierwszym etapie 7R zamierza zarządzać istniejącym obiektem i przygotować dokumentację techniczną do planowanej rozbudowy.

Wejście do Berlina jest elementem planu rozwoju działalności 7R w Niemczech. Spółka zapowiada koncentrację na największych aglomeracjach określanych jako BIG 7, obejmujących Berlin, Hamburg, Monachium, Kolonię, Frankfurt, Stuttgart i Düsseldorf, gdzie chce rozwijać miejskie projekty logistyczne dla firm z sektorów e-commerce, handlu, logistyki, lekkiej produkcji i usług.

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Decyzja o rozpoczęciu działalności w Niemczech wpisuje się w sytuację tamtejszego rynku magazynowego. Według danych przedstawionych przez spółkę, w 2025 r. wolumen transakcji najmu powierzchni magazynowych i logistycznych w Niemczech wyniósł blisko 6,1 mln mkw., co oznacza wzrost o 14 proc. rok do roku. Szczególnie duże znaczenie mają lokalizacje miejskie, gdzie ograniczona podaż gruntów oraz rozwój handlu internetowego zwiększają popyt na powierzchnie logistyczne położone w granicach dużych aglomeracji.