PKO Bank Polski dołącza do inicjatywy NATO

PKO Bank Polski przystąpił do inicjatywy NATO „Call to Action”, której celem jest zwiększenie udziału prywatnego kapitału w finansowaniu sektora obronnego państw Sojuszu.

PKO Bank Polski przedstawił również wyniki analizy dotyczącej wpływu wydatków obronnych na gospodarkę. Z raportu ekonomistów banku wynika, że modernizacja obronności w Polsce może do 2035 r. wygenerować impuls popytowy o wartości blisko 1,3 bln zł. Fot. Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images

PKO Bank Polski znalazł się w gronie instytucji finansowych wspierających inicjatywę NATO obok Banco Santander, Barclays, BNP Paribas, Citi, Deutsche Bank, NatWest, Danske Bank, Business Development Bank of Canada oraz NATO Innovation Fund. Łącznie uczestnicy programu zmobilizowali już 217 mld dolarów kapitału na projekty związane z bezpieczeństwem i obronnością.

Program został przedstawiony podczas NATO Summit Defence Industry Forum, które odbyło się 7 lipca 2026 r. w Ankarze.

Inicjatywa „Call to Action” ma zachęcić sektor finansowy do większego zaangażowania w finansowanie rozwoju zdolności obronnych państw NATO. Zakłada szersze wykorzystanie zarówno finansowania dłużnego, jak i inwestycji kapitałowych, a także rozwój krajowych instrumentów finansowych i modeli współfinansowania środkami publicznymi oraz prywatnymi.

Podczas forum w Ankarze sekretarz generalny NATO Mark Rutte wskazał, że obecna sytuacja geopolityczna wymaga znaczącego zwiększenia inwestycji w obronność. Zaznaczył jednocześnie, że choć do sektora trafia dziś więcej prywatnego kapitału niż wcześniej, jego skala pozostaje niewystarczająca.

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PKO Bank Polski poinformował, że kierunki wskazane przez NATO są zgodne z prowadzoną przez bank polityką kredytową wobec przedsiębiorstw z sektora zbrojeniowego oraz firm rozwijających technologie o zastosowaniu cywilnym i wojskowym (dual-use). Bank deklaruje dalsze finansowanie inwestycji oraz działalności operacyjnej przedsiębiorstw związanych z bezpieczeństwem państwa.

Instytucja oferuje finansowanie w formie kredytów oraz produktów trade finance. Według banku środki te mają umożliwiać przedsiębiorstwom zwiększanie skali działalności, rozbudowę mocy produkcyjnych oraz realizację kontraktów w ramach programu SAFE i innych programów finansowania zakupów obronnych.

PKO Bank Polski przedstawił również wyniki analizy dotyczącej wpływu wydatków obronnych na gospodarkę. Z raportu ekonomistów banku wynika, że modernizacja obronności w Polsce może do 2035 r. wygenerować impuls popytowy o wartości blisko 1,3 bln zł, wspierając wzrost gospodarczy i rozwój krajowego przemysłu.

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Według autorów analizy, przy sprzyjających warunkach fiskalnych i ograniczonym udziale importu efekt mnożnikowy inwestycji w obronność może w pierwszych latach przekraczać 1,5. Oznacza to, że każdy 1 mln zł wydany na ten cel może wygenerować ponad 1,5 mln zł wartości dodanej dla gospodarki. Ekonomiści wskazują również, że rozwój krajowej produkcji obronnej może zwiększyć zatrudnienie, innowacyjność oraz potencjał przemysłowy Polski.

PKO Bank Polski podczas szczytu NATO w Ankarze reprezentował wiceprezes zarządu Michał Sobolewski. Bank podkreśla, że na koniec 2025 r. łączna wartość finansowania udzielonego przez PKO Bank Polski, PKO Leasing i PKO Faktoring wyniosła 327 mld zł, obejmując kredyty, leasing i faktoring dla przedsiębiorstw, samorządów oraz klientów indywidualnych.