Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 30.03.2026
NEWSROOM XYZ
30.03.2026 12:55

PKO BP obniżył prognozę wzrostu PKB Polski w 2026 r.

Ekonomiści banku PKO BP obniżyli prognozę wzrostu PKB w 2026 r. do 3,5 proc. z 3,7 proc. – czytamy w poniedziałkowym raporcie banku. Powodem obniżki są mroźny początek roku oraz szok w cenach ropy i gazu.

„Wzrost globalnej niepewności oraz zaburzenia łańcuchów dostaw znów zaciemniają gospodarcze perspektywy. Dodatkowo silne mrozy na początku roku przejściowo obniżyły aktywność w sektorze produkcyjnym, co według nas może obniżyć dynamikę PKB w 1 kw. 2026 do ok. 3 proc. r/r. Biorąc to pod uwagę oraz uwzględniając szok w cenach ropy i gazu, obniżyliśmy prognozę wzrostu PKB w 2026 do 3,5 proc. z 3,7 proc." – napisali ekonomiści PKO BP w poniedziałkowym raporcie.

Jak ocenili, najmniej wrażliwy na skutki szoku jest rynek pracy. Ich zdaniem tempo wzrostu płac wyniesie ok. 6 proc. w ujęciu rocznym. Nie obawiają się jednak presji płacowej w reakcji na wyższą inflację, ponieważ taką możliwość ogranicza niemrawy popyt na pracę, utrzymujący zatrudnienie i stopę bezrobocia na relatywnie stabilnym poziomie.

Główny kanał oddziaływania szoku naftowego na gospodarkę to inflacja. Wejście w życie działań ograniczających ceny paliw redukuje skalę rewizji w górę prognozy inflacji o ok. 0,5 pkt proc. Dzięki temu inflacja powinna utrzymać się w przedziale dopuszczalnych odchyleń od celu NBP, chociaż bilans czynników ryzyka jest wyraźnie przechylony w górę" – napisali ekonomiści PKO BP.

Czytaj także: Ceny ropy idą w górę. Rynki obawiają się eskalacji wojny na Bliskim Wschodzie

Pogorszenie perspektyw inflacji przekreśla szanse na kontynuację obniżek stóp procentowych NBP. Osłonowe działania rządu (CPN) redukują jednak ryzyko, że potrzebne będą podwyżki stóp. Bazowy scenariusz to stabilizacja stopy referencyjnej NBP na poziomie 3,75 proc. co najmniej przez rok" – napisali.

Ich zdaniem wzrost cen importowanych przez Polskę surowców pogłębi deficyt handlowy i deficyt całego rachunku obrotów bieżących do blisko 2 proc. PKB.

Kondycja finansów publicznych, nadwyrężona serią wcześniejszych szoków, pozostawia coraz mniej miejsca do przeciwdziałania nowym uderzeniom w gospodarkę. Koszt zapowiedzianych działań neutralizuje nieco lepsze wykonanie 2025 i potencjalny krótkoterminowy pozytywny wpływ wyższej inflacji. W efekcie nadal prognozujemy deficyt w 2026 na poziomie 6,5 proc. PKB i znaczny przyrost długu publicznego do blisko 66 proc. PKB" – uważają ekonomiści PKO BP.

Czytaj także: PKB przyspiesza do 4 proc. Konsumpcja i państwo ciągną wzrost, inwestycje wciąż bez przełomu

Źródło: PAP

Na zdjęciu widok na Warszawę. Fot. ShaoChen Yang/Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
Świat się zbroi. Polska Izba Dual Use chce zmienić nasz kraj w ośrodek produkcji dla armii
Dziś wszystkie kraje zwiększają wydatki na zbrojenia, polski rząd zamierza wydać na obronność 2 bln zł. To niepowtarzalna szansa na zbudowanie silnego przemysłu, który będzie pracował nie tylko na potrzeby kraju, ale całej Europy, a nawet świata i dostarczał rozwiązania nie tylko armiom, ale też cywilom. Ruszyła izba, która zadba o interesy biznesu. Ma już poparcie ponad setki firm.
30.03.2026
Kategorie artykułu: Świat
Były raper premierem Nepalu. Efekt protestów Generacji Z
35-letni Balendra Shah, szerzej znany pod artystycznym pseudonimem Balen, od piątku kieruje rządem leżącego w Himalajach kraju. Były raper i burmistrz Katmandu pomógł wywrócić stolik dotychczasowego politycznego establishmentu po ubiegłorocznych masowych protestach antykorupcyjnych.
28.03.2026
Kategorie artykułu: Newsy
Dino ciągnie w dół WIG20. Notowania GPW 27 marca 2023 r.
Końcówka tygodnia na GPW upłynęła pod znakiem spadków Dino, zniżkowały też spółkidzieżowe. Spadki Dino (rzędu 16 proc.) były aż tak znaczące, że pociągnęły w dół cały WIG20, który kończył dzień spadkami rzędu 1,5 proc.
27.03.2026
Kategorie artykułu: Kultura
Zamaszysta „zamczystość”. Czyli każdy marzy o zamku
Kuba Snopek zrobił wystawę małą, ale dotykającą problemu, który rozlewa się po Polsce szerzej niż nowe zamknięte osiedla na obrzeżach wielkich miast. „Ostatni zamek” w Zamku Królewskim w Warszawie to rzecz o budowaniu marzenia. Mamy wciąż coś z księżniczek z dzieciństwa – chcemy do zamku. I „zazamczenie” kraju mówi o nas więcej, niż byśmy chcieli.
29.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Wielka przebudowa. Jak nie zmarnować miliardów na historyczne inwestycje
Polska wkracza w okres bezprecedensowego boomu inwestycyjnego, w ramach którego setki miliardów złotych popłyną m.in. na budowę nowoczesnej infrastruktury i transformację energetyki. Kluczem do sprawnego wykorzystania tych środków może być zdroworozsądkowe podejście do stosowania prawa zamówień publicznych.
30.03.2026
Kategorie artykułu: Newsy Społeczeństwo
Niespodziewane zmiany u Świadków Jehowy. Dlaczego łagodzą zakaz transfuzji krwi?
Zakaz przetaczania krwi od dekad jest jedną z najbardziej kontrowersyjnych zasad dotyczących życia i śmierci Świadków Jehowy. Przez lata był on raczej zaostrzany niż łagodzony. Dlatego najnowsza, ogłoszona właśnie przez kierownictwo organizacji liberalizacja może zaskakiwać nawet samych wyznawców. Co mogło stać za tą decyzją?
29.03.2026