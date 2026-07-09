PKP Cargo chce szybciej spłacić długi

PKP Cargo w restrukturyzacji chce przyspieszyć proces oddłużania poprzez emisję nowych akcji o wartości 1,2 mld zł.

Spółka prowadzi obecnie rozmowy z wierzycielami dotyczące propozycji układowych oraz przygotowuje dodatkowe analizy na potrzeby negocjacji. Fot. PKP Cargo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKP Cargo zatwierdziło projekt szybkiego oddłużenia spółki poprzez podwyższenie kapitału o 1,2 mld zł. Według przewoźnika emisja akcji jest obecnie najlepszym rozwiązaniem zarówno dla wierzycieli, akcjonariuszy, jak i samej spółki. Firma ocenia, że dzięki temu możliwe będzie ustabilizowanie sytuacji finansowej i rozpoczęcie kolejnego etapu rozwoju.

PKP Cargo podkreśliło, że obecny plan zakłada spłatę zadłużenia do końca 2027 r., podczas gdy wcześniejsze propozycje układowe przewidywały zakończenie tego procesu dopiero w 2036 r. Zdaniem spółki oznaczałoby to dziewięć lat ograniczonej działalności, bez możliwości prowadzenia kluczowych inwestycji i rozwoju przedsiębiorstwa.

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„Naszym celem jest uwolnienie Spółki od zadłużenia i szybkie wejście w fazę rozwoju. Chcę, by mówiono – PKP Cargo Spółka w rozwoju, nie w restrukturyzacji” – powiedział prezes PKP Cargo Zbigniew Prus. Zarząd spółki wskazuje, że obecny status restrukturyzacji negatywnie wpływa na możliwość dalszego wzrostu firmy.

Spółka prowadzi obecnie rozmowy z wierzycielami dotyczące propozycji układowych oraz przygotowuje dodatkowe analizy na potrzeby negocjacji. Ostateczne propozycje układowe mają zostać złożone do 31 sierpnia 2026 r., a Rada Wierzycieli ma je zaopiniować do 30 września 2026 r. Następnie dokumenty mają trafić do oceny i akceptacji przez Sędziego Komisarza.

Kluczową zmianą w nowych propozycjach jest sposób traktowania wierzycieli finansowych. PKP Cargo poinformowało, że zamiast wcześniejszej konwersji wierzytelności na akcje zaproponowano im spłatę zobowiązań w gotówce. Konwersja zadłużenia na akcje ma zostać ograniczona wyłącznie do podmiotów z branży kolejowej kontrolowanych przez Skarb Państwa. Środki na realizację części gotówkowej układu mają pochodzić m.in. z dokapitalizowania spółki i emisji akcji.

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Postępowanie sanacyjne PKP Cargo obejmuje wierzytelności o łącznej wartości blisko 2,96 mld zł. Propozycje układowe zakładają podział wierzycieli na siedem grup oraz różne warunki spłaty i częściowego umorzenia zobowiązań.

Sytuacja finansowa spółki pozostaje wymagająca, choć wyniki za 2025 r. przyniosły poprawę. Grupa PKP Cargo zakończyła ubiegły rok z 39,4 mln zł zysku netto, wobec 2,4 mld zł straty w 2024 r. EBITDA wzrosła do 409,7 mln zł z 299,7 mln zł rok wcześniej. W pierwszym kwartale 2026 r. spółka odnotowała jednak 45,8 mln zł straty netto, przy przychodach operacyjnych na poziomie 924,7 mln zł.

PKP Cargo jest notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych spółką kolejową, której największym akcjonariuszem jest PKP S.A. z udziałem 33,01 proc. W pierwszym kwartale 2026 r. firma miała 28,4 proc. udziału w krajowym rynku przewozów towarowych według masy, co oznaczało wzrost o 0,4 pkt proc. rok do roku. Grupa świadczy usługi logistyczne obejmujące transport kolejowy, samochodowy i morski oraz prowadzi przewozy m.in. w Polsce, Czechach, Niemczech, Austrii, Holandii, na Węgrzech, Litwie i Słowenii.

Źródło: PAP