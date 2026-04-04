04.04.2026
NEWSROOM XYZ
Archiwalny
04.04.2026

PKP Intercity w okresie wielkanocnym spodziewa się ponad 260 tys. pasażerów dziennie

W czasie świąt wielkanocnych PKP Intercity planuje przewozić ponad 260 tys. podróżnych dziennie; najwięcej pasażerów będzie po świętach – poinformował PAP prezes spółki Janusz Malinowski. W najbliższych dniach przewoźnik doczepi dodatkowe wagony do 150 najpopularniejszych pociągów.

– W czwartek przewieźliśmy ok. 250–260 tys. pasażerów, w piątek te przewozy były jeszcze większe. Największe skumulowanie będzie po świętach – powiedział Malinowski. W 2025 r. średnio każdego dnia z połączeń dalekobieżnych Intercity korzystało około 244 tys. osób.

Prezes zapewnił, że spółka jest przygotowana do wzmożonego ruchu.

– Nasza sytuacja taborowa jest zdecydowanie lepsza, niż była rok czy dwa lata temu – dodał.

– W tej chwili PKP Intercity dysponuje flotą 1560 wagonów, mamy zdecydowanie większe możliwości przewozowe. Uruchamiamy też dużo więcej pociągów, bo blisko 60 więcej niż rok temu i o 100 więcej niż w 2023 r. – zaznaczył prezes Intercity.

Podkreślił, że największe wzmożenie liczby pasażerów jest prognozowane na trasach do Trójmiasta, Krakowa, Przemyśla, Wrocławia czy Poznania.

– To są te szlaki, na których będziemy wzmacniać pociągi w pierwszej kolejności – wskazał.

PKP Intercity poinformowało, że tzw. wzmocnienia 150 pociągów, polegające na doczepieniu dodatkowych wagonów, będą obowiązywały od 3 do 7 kwietnia.

PKP Intercity to największy międzyregionalny operator kolejowy, który zapewnia komunikację między dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, a także umożliwia podróżowanie po Europie. Firma oferuje podróże czterema kategoriami pociągów. Twoje Linie Kolejowe (TLK) i Intercity (IC) to połączenia ekonomiczne, zaś Express Intercity (EIC) i obsługiwane pojazdami Pendolino Express Intercity Premium (EIP) – połączenia ekspresowe.

W obowiązującym rozkładzie jazdy Intercity uruchamia codziennie ponad 530 połączeń. W ubiegłym roku spółka przewiozła 89,2 mln pasażerów; szacuje, że w tym roku będzie to 96 mln osób.

Źródło: PAP

Może zainteresować Cię również
