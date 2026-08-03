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NEWSROOM XYZ
03.08.2026 10:18

Płonie rosyjskie centrum logistyczne i uniwersytet. Kolejne ataki ukraińskich dronów

Po ataku ukraińskich dronów wybuchł pożar w centrum logistycznym Wildberries w obwodzie włodzimierskim w centralnej części Rosji oraz w budynku uniwersytetu w Biełgorodzie, przy granicy z północno-wschodnią Ukrainą.

Magazyny Wildberries w ogniu po ukraińskich atakach w Petersburgu, 24.07.2026 r. Fot. PAP/EPA/STRINGER
Magazyny Wildberries w ogniu po ukraińskich atakach w Petersburgu, 24.07.2026 r. Fot. PAP/EPA/STRINGER

Obiekt logistyczny Wildberries odgrywa kluczową rolę w dystrybucji towarów między regionem moskiewskim a centralną, północno-wschodnią i północną częścią Rosji.

Czytaj więcej: Ukraińskie drony uderzyły w kolejne centrum logistyczne Wildberries w Rosji - XYZ

Magazyny te są głównym celem ukraińskich nalotów od połowy lipca. Zaatakowane zostały już obiekty firmy m.in. w Elektrostali w obwodzie moskiewskim, Kotowsku w obwodzie tambowskim, Krasnodarze, Niewinnomysku (Kraj Stawropolski), Symferopolu na okupowanym Krymie, obwodzie woroneskim, Penzie oraz Riazaniu.

Wildberries jest największą platformą e-commerce w Rosji, obsługującą miliony zamówień dziennie. Należy ona do najważniejszych firm handlu internetowego na rodzimym rynku.

O ataku poinformował również Biełgorodzki Państwowy Uniwersytet Technologiczny, w którym także doszło do pożaru. „Opracowywano tam i testowano drony” – podała Ukrainska Prawda.

Jak twierdzą władze w Kijowie, celem ataków jest infrastruktura wspierająca rosyjskie działania wojenne. W magazynach Wildberries składowano towary podwójnego zastosowania, w tym komponenty wykorzystywane przez rosyjski przemysł zbrojeniowy oraz przy produkcji dronów.

Rosja odrzuca te oskarżenia.

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Źródło: PAP

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