Po otwarciu GPW kurs akcji Modivo mocno w górę, LPP gwałtownie spada

Po otwarciu GPW kurs akcji Modivo rośnie o 8,7 proc. do 83,7 zł, natomiast LPP spada o 5,4 proc. do 20 740 zł. Zmiany te obserwujemy, gdy cały indeks WIG20 zwyżkuje o 1,1 proc.

Obroty na akcjach Modivo wynoszą 25 mln zł, a na akcjach LPP również 25 mln zł. Obroty na akcjach wszystkich spółek notowanych w WIG20 wynoszą 240 mln zł.

Wczoraj po zamknięciu giełdy w Warszawie obie spółki publikowały wyniki finansowe.

Grupa LPP miała w I kw. 475 mln zł zysku netto j.d. wobec konsensusu 440,5 mln zł

Grupa LPP miała w pierwszym kwartale roku obrotowego 2026/2027, czyli w okresie od lutego do końca kwietnia 2026 r., 475 mln zł zysku netto jednostki dominującej wobec 334 mln zł rok wcześniej. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się 440,5 mln zł zysku.

Zysk operacyjny wyniósł 688 mln zł, a EBITDA 1 282 mln zł. Konsensus PAP Biznes przewidywał 673,3 mln zł zysku operacyjnego i 1 261,9 mln zł EBITDA.

Przychody grupy wyniosły 5,472 mld zł (wzrost o 10,5 proc. rok do roku), a rynek oczekiwał sprzedaży na poziomie 5,73 mld zł.

Przed rokiem LPP miało 4,95 mld zł przychodów, 464 mln zł EBIT i 938 mln zł EBITDA.

„Wzrost przychodów był przede wszystkim efektem dalszej rozbudowy sieci sprzedaży stacjonarnej, w szczególności marki Sinsay, i zwiększenia powierzchni handlowej grupy. Jednocześnie tempo wzrostu sprzedaży było niższe od oczekiwanego przez spółkę, na co wpływ miały mniej sprzyjające warunki pogodowe w trakcie rozpoczęcia sezonu Wiosna/Lato 2026” – podało LPP.

Grupa odnotowała w I kwartale 2026 r. spadek sprzedaży porównywalnej (LFL) o 2,8 proc.

Sprzedaż online wzrosła o 0,7 proc. rok do roku, a jej udział w przychodach grupy wyniósł 26,6 proc. wobec 29,2 proc. w analogicznym okresie roku poprzedniego.

W I kwartale 2026 r. grupa osiągnęła marżę brutto na poziomie 58,5 proc., co oznacza wzrost o 4,5 pkt proc. rok do roku i jednocześnie najwyższy poziom marży brutto odnotowany w pierwszym kwartale (sezonowo najsłabszym pod względem handlowym) w historii grupy.

„Poprawa rentowności nastąpiła pomimo rosnącego udziału marki Sinsay, która naturalnie obniża średnią marżę ze względu na obecność w segmencie value for money (ale charakteryzuje się jednocześnie niższymi kosztami operacyjnymi). Wzrost marży brutto był możliwy dzięki korzystnemu kursowi dolara do złotego, po którym zakontraktowano kolekcje, oraz niższym stawkom frachtowym. Ponadto czynnikiem wspierającym wyniki było bardziej efektywne zarządzanie polityką cenową we wszystkich markach na początku sezonu – relatywnie chłodny luty ograniczył skalę przecen kolekcji zimowej w porównaniu do roku poprzedniego” – podała spółka.

Nakłady inwestycyjne grupy wyniosły 562 mln zł wobec 613 mln zł przed rokiem.

Sieć sprzedaży stacjonarnej liczy 3841 sklepów o łącznej powierzchni 3 121 tys. m kw. w 36 krajach. Online grupa LPP jest obecna na 35 rynkach.

W pierwszym kwartale 2026 r. grupa otworzyła 121 nowych sklepów, z czego 102 stanowiły sklepy marki Sinsay.

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Grupa Modivo miała w I kw. 2026/2027 r. 8,1 mln zł straty netto j.d. wobec 95,4 mln zł zysku rok wcześniej

Grupa Modivo miała w pierwszym kwartale roku obrotowego 2026/2027 8,1 mln zł straty netto jednostki dominującej wobec 95,4 mln zł zysku netto w analogicznym okresie rok wcześniej – poinformowała spółka w raporcie.

Zysk na działalności operacyjnej wyniósł w tym okresie 40 mln zł wobec 215,5 mln zł zysku przed rokiem.

EBITDA grupy sięgnęła 254,2 mln zł wobec 377 mln zł przed rokiem.

Przychody grupy wyniosły 2,439 mld zł wobec 2,346 mld zł rok wcześniej.

„Przychody grupy generowane w kanale offline w I kwartale 2026 r. stanowiły 67 proc. obrotu. Grupa planuje intensyfikację rozwoju w segmencie offline. Kierunki rozwoju grupy zakładają przyrost powierzchni handlowej o około 200–250 tys. m kw. rocznie, w perspektywie do 2030 r.” – napisano w raporcie.

„Grupa rozwija również sprzedaż w kanale e-commerce. Przychody, stanowiące 33 proc. obrotów grupy, generowane są w tym kanale przez sklepy online CCC, a także przez szyldy skoncentrowane na online, tj. platformy eobuwie i MODIVO (oferujące głównie produkty marek obcych)” – napisano dalej.

Jak podano w raporcie, głównym katalizatorem wzrostu przychodów grupy w ciągu najbliższych lat będzie dynamiczny rozwój segmentu off-price, a także rozwój sprzedaży offline pozostałych formatów, napędzany przyrostem powierzchni handlowej.

Dodano, że koszt własny sprzedaży w raportowanym okresie wzrósł o 0,3 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, podczas gdy przychody wzrosły o 4,0 proc. Powyższe wpłynęło na wzrost zysku brutto o 7,6 proc. Zmiana ta wynika z wyższego rok do roku udziału sprzedaży produktów licencyjnych oraz spadku udziału sprzedaży franczyzowej o niższej marżowości i związanych z nią usług.

W drugiej połowie maja Modivo Platform przedstawiło wstępne wybrane dane finansowe za I kwartał. Szacowało wtedy, że EBITDA grupy wyniosła 230 mln zł, EBITDA skorygowana 296 mln zł, zysk operacyjny 22 mln zł, a przychody 2,436 mld zł.

Grupa Modivo podała w raporcie, że zarządza siecią łącznie 1488 sklepów stacjonarnych CCC, HalfPrice, eobuwie, Boardriders, worldbox oraz specjalistycznymi sklepami – Warsaw SneakerStore, Sklep Koszykarza, Sklep Biegacza, zlokalizowanymi w nowoczesnych centrach i galeriach handlowych. W kanale online grupa dociera do klientów przez liczne platformy sprzedażowe w Polsce oraz 19 krajach Europy.

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Źródło: PAP