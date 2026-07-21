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21.07.2026 15:58

Po wyroku TSUE banki otrzymały ponad 6 tys. reklamacji. Wciąż wygrywają większość spraw, ale może czekać je korekta przychodów

Po kwietniowym wyroku TSUE banki otrzymały około 6,6 tys. reklamacji związanych ze stosowaniem sankcji kredytu darmowego – podaje Związek Banków Polskich. Tylko niewielka część wyroków była korzystna dla klientów, ale banki mogą być zmuszone do korekty przychodów.

Na zdjęciu siedziba TSUE
Choć wciąż jest to większość, po wyroku TSUE banki wygrywają mniej spraw, niż przedtem.
Fot. EPA/NICOLAS BOUVY

Od kwietniowego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej do banków trafiło łącznie około 6,6 tys. reklamacji związanych ze stosowaniem sankcji kredytu darmowego. Od tego czasu sądy wydały około 1,5 tys. wyroków, z czego blisko 80 proc. było na korzyść sektora bankowego” – przekazała wiceprezeska Związku Banków Polskich Agnieszka Wachnicka.

Przed wyrokiem około 85 proc. spraw sądowych kończyło się wygraną sektora bankowego.

Jak podała wiceprezeska, pod koniec I kwartału całkowita liczba pozwów dotyczących SKD wzrosła do 27,2 tys., z czego 23,1 tys. spraw było w toku. Z kolei liczba reklamacji wyniosła niemal 105 tys.

„Sporo klientów składa reklamacje, natomiast nie wszystkie z nich będą się kończyły skierowaniem sprawy do sądu. Kancelarie nie próżnują w tym zakresie i prowadzą bardzo agresywną kampanię nakłaniającą klientów do tego, żeby pójść do sądu i żeby nie zgadzać się na jakiekolwiek rozwiązania proponowane przez banki” – powiedziała Agnieszka Wachnicka.

Kancelarie prowadzą bardzo agresywną kampanię nakłaniającą klientów do pójścia do sądu

We wtorek Alior Bank poinformował, że dostosowanie do kwietniowego wyroku obniży jego zysk w II kwartale o 96,5 mln zł.

„Chodzi o korektę przychodu odsetkowego wskutek uznania interpretacji przyjętej przez TSUE. Nie chodzi o utworzenie dodatkowej rezerwy wynikającej z pozwów z tytułu sankcji kredytu darmowego, lecz o dostosowanie umów do orzeczenia TSUE. Spodziewam się, że inne banki także dokonają korekt przychodów odsetkowych wskutek dostosowania umów do interpretacji TSUE” – powiedziała Agnieszka Wachnicka.

Spodziewam się, że inne banki także dokonają korekt przychodów odsetkowych

W czerwcowym raporcie Narodowy Bank Polski ocenił, że skala potencjalnych przyszłych kosztów związanych ze stosowaniem sankcji kredytu darmowego jest wysoce niepewna, ale nie zagraża stabilności banków.

Źródło: PAP

Uproszczenie regulacji dla banków. Polska wśród krajów apelujących o zmiany
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