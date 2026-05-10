Polpharma chce przejąć rumuński Biofarm za około 280 mln euro

Polski koncern farmaceutyczny Polpharma planuje przejęcie rumuńskiej spółki Biofarm, jednego z najbardziej rozpoznawalnych producentów leków w Rumunii i najstarszej firmy farmaceutycznej notowanej na giełdzie w Bukareszcie. Wartość transakcji szacowana jest na około 280 mln euro, a oferta już wywołała gwałtowną reakcję rynku.

Polpharma, największy producent leków w Polsce, ogłosiła zamiar przeprowadzenia dobrowolnego wezwania na wszystkie akcje Biofarmu notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Bukareszcie. Cena zaproponowana akcjonariuszom wynosi 1,379 leja za akcję, co oznacza premię wobec kursu rynkowego sprzed ogłoszenia transakcji.

Łączna wartość oferty wynosi ok. 1,36 mld lejów, czyli 270–280 mln euro. Biofarm posiada 985,4 mln akcji. Dwaj główni akcjonariusze spółki – Longshield Investment Group oraz Lion Capital – już zadeklarowali sprzedaż wszystkich swoich udziałów w ramach wezwania. Kontrolują oni odpowiednio 51,58 proc. oraz 36,75 proc. akcji, co razem daje ponad 88 proc. kapitału spółki.

Transakcja wymaga jeszcze zgody rumuńskiego organu nadzoru finansowego ASF. Przed formalnym rozpoczęciem wezwania planowane jest również zwołanie walnego zgromadzenia akcjonariuszy Biofarmu ws. wypłaty specjalnej dywidendy w wysokości 0,140263 leja na akcję. Ma ona trafić do wszystkich akcjonariuszy uprawnionych na dzień ustalenia prawa do dywidendy.

Informacja o planowanym przejęciu wywołała bardzo silną reakcję inwestorów. W czwartek akcje Biofarmu wzrosły o blisko 15 proc., a wszystkie dostępne zlecenia sprzedaży zostały szybko wykupione. Kurs spółki osiągnął poziom ok. 1,42 leja za akcję. Wzrosły także notowania akcjonariuszy większościowych – Lion Capital i Longshield Investment Group.

Przejęcie firmy Biofarm wpisuje się w coraz wyraźniejszy trend obecności polskiego kapitału na rumuńskim rynku giełdowym. Rok wcześniej grupa Maspex przejęła notowanego w Bukareszcie producenta win Purcari. Tamta transakcja była wyceniana na około 170 mln euro, co oznacza, że planowana inwestycja Polpharmy jest jeszcze większa.

Biofarm należy do najważniejszych firm farmaceutycznych w Rumunii. Spółka została założona w 1921 roku, a na giełdzie w Bukareszcie jest notowana od 2005. Firma posiada dwie fabryki leków w Bukareszcie oraz centrum badawczo-rozwojowe. W jej portfolio znajduje się ponad 100 produktów, obejmujących m.in. leki bez recepty, suplementy diety oraz preparaty stosowane w neurologii, kardiologii i leczeniu chorób układu oddechowego.

Rumuński producent prowadzi również działalność eksportową. Produkty Biofarmu trafiają m.in. do Mołdawii, Azerbejdżanu, Kirgistanu, Albanii i na Litwę. Spółka od lat należy do najbardziej rentownych przedsiębiorstw sektora ochrony zdrowia w Rumunii.

W pierwszym kwartale 2026 roku Biofarm osiągnął 92,5 mln lejów przychodów ze sprzedaży wobec 95,1 mln lejów rok wcześniej. Zysk netto wzrósł o 1 proc., do 32,5 mln lejów. Firma wskazywała jednocześnie na wzrost kosztów pracowniczych oraz amortyzacji. Wydatki na wynagrodzenia zwiększyły się do 15,6 mln lejów z 13,9 mln rok wcześniej, a koszty amortyzacji wzrosły do 5,6 mln lejów.

Źródło: Ziarul Financiar, Seenews, Romania Insider