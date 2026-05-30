30.05.2026

Polscy eksporterzy poszukują nowych rynków

Polscy przedsiębiorcy rozważają ekspansję na nowe rynki mimo niepewnej sytuacji geopolitycznej oraz zmian w polityce celnej USA. Rośnie liczba zapytań dotyczących frachtu morskiego – zarówno na tradycyjnych, jak i mniej popularnych kierunkach – wynika z danych firmy logistycznej DSV – Global Transport and Logistics.

Jak wskazują eksperci firmy, w 2025 r. najważniejszym źródłem niepewności na rynku frachtu morskiego były dynamiczne zmiany w politykach celnych na całym świecie. W ich efekcie regularnie dochodziło do sytuacji, w których eksporterzy obsługujący rynek amerykański przekierowywali części transportów do Kanady lub Meksyku, które w wielu przypadkach pełniły rolę regionalnych punktów dystrybucyjnych w Ameryce Północnej. Mimo t, według danych DSV, Stany Zjednoczone utrzymały w 2025 r. pozycję głównego kierunku eksportowego dla polskich firm, jeśli chodzi o fracht.

Do wyzwań dla eksporterów w 2026 r. dołączyła wojna na Bliskim Wschodzie. Doprowadziła ona do destabilizacji łańcuchów dostaw w całym regionie, który tradycyjnie był ważnym odbiorcą produktów m.in. z sektora spożywczego. Dla części firm był to również kierunek, który miał zrekompensować spadki sprzedaży do USA wynikające ze zmian w systemie celnym.

Jak jednak wskazuje firma, analiza trendów dotyczących zapytań klientów DSV, korzystających z usług frachtu morskiego, wskazuje, że pomimo wyzwań związanych z sytuacją międzynarodową, intensywnie poszukują oni nowych kierunków ekspansji.

– W naszych rozmowach z klientami coraz wyraźniej widzimy rosnące zainteresowanie dywersyfikacją geograficzną eksportu. Dotyczy to nie tylko tradycyjnych kierunków sprzedaży, ale również rynków, które do tej pory były przez polskie firmy eksplorowane w mniejszym stopniu. Coraz więcej zapytań dotyczy krajów Ameryki Południowej, takich jak Brazylia, Kolumbia czy Argentyna, a także rynków Ameryki Środkowej – mówi Adam Domagała, menedżer Sea Freight Export w DSV.

Zdaniem firmy dodatkowym katalizatorem dla rozwoju eksportu mogą okazać się porozumienia handlowe zawarte przez Unię Europejską – z blokiem Mercosur oraz Indiami.

Jak podaje firma, poza poszukiwaniem nowych kierunków w eksporcie zmieniają się także inne trendy. W wielu przypadkach preferowane są np. mniejsze, ale częstsze dostawy, Wynika to z chęci ograniczania poziomu zapasów i kosztów magazynowania oraz – zwłaszcza w przypadku transportów z Europy do USA – chęci rozłożenia w czasie obciążeń finansowych związanych z odprawą celną.

Wartość polskiego eksportu wzrosła w pierwszym kwartale

Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego, wartość polskiego eksportu w pierwszym kwartale roku wzrosła o 2,2 proc. w ujęciu rocznym do 394,1 mld zł. W pierwszym kwartale 2025 r. zanotowano wzrost eksportu o 0,3 proc.

Eksport do krajów rozwiniętych – głównych partnerów Polski – wzrósł w pierwszym kwartale 2026 r. o 2 proc. rok do roku do 344,4 mld zł. Eksport do krajów UE wyniósł 296,3 mld zł. O 9,5 proc. wzrosła wartość towarów wysyłanych do krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Eksport do krajów rozwijających się wzrósł o 0,7 proc. w ujęciu rocznym.

Obroty z pierwszą dziesiątką partnerów handlowych stanowiły blisko dwie trzecie eksportu Polski (66,6 proc.) oraz 62,4 proc. importu ogółem. Głównym partnerem handlowym Polski pozostają Niemcy. Ich udział w polskim eksporcie obniżył się jednak o 0,6 pkt. proc. do 26,6 proc.

6,6 proc. polskiego eksportu odbierały w pierwszym kwartale Czechy, a 6,4 proc. – Francja.

Na zdjęciu: kontenerowiec MSC Calypso cumuje przy nowo otwartym terminalu T3 Baltic Hub w Gdańsku
Fot. PAP/Adam Warżawa
