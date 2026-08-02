Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 02.08.2026
NEWSROOM XYZ
02.08.2026 16:08

Polscy siatkarze wygrali z USA 3:2 w finale Ligi Narodów

Polscy siatkarze wygrali z USA 3:2 w finale Ligi Narodów w chińskim Ningbo. Biało-czerwoni obronili tytuł wywalczony przed rokiem, a w sumie po raz trzeci zwyciężyli w tych rozgrywkach.

Polska drużyna siatkarska
Polscy siatkarze wygrali z USA 3:2 w finale Ligi Narodów. Fot. PAP/Art Service

Wyniki kolejnych setów w finale z USA to: 25:21, 23:25, 25:27, 25:23, 15:10.

Polska w ćwierćfinale turnieju finałowego wygrała z Ukrainą 3:1, a półfinale pokonała Słowenię 3:0.

Podopieczni trenera Nikoli Grbicia mają w dorobku już w sumie trzy złote (w 2023 r., 2025 r. i 2026 r.), jeden srebrny (w 2021 r.) oraz trzy brązowe medale (w 2019 r., 2022 r., 2024 r.) tych rozgrywek. Pod wodzą serbskiego szkoleniowca wywalczyli w międzynarodowych rozgrywkach dziewiąty medal z rzędu, w tym w sumie odnotowali czwarty triumf.

Polecamy: Tomasz Fornal: Nie myślę o przyszłości. Liczy się to, co jest tu i teraz

Biało-czerwoni, wygrywając Ligę Narodów drugi rok z rzędu, powtórzyli tym samym wyczyn Rosji, która dotychczas jako jedyna zdołała obronić tytuł w tych rozgrywkach (w latach 2018 i 2019).

Trzecie miejsce w zawodach zajęli Słoweńcy, którzy pokonali Japończyków 3:1.

Źródło: PAP

Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Świat
Afrykę zalewają śmieci z Europy. Jak Zachód zamienia kontynent w wysypisko
Każdego roku afrykańskie porty zalewa ponad 250 tys. ton nielegalnych elektrośmieci oraz blisko 900 tys. ton tekstyliów z drugiej ręki. Ten potężny transfer zanieczyszczeń, porzucany bezpośrednio na…
31.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Kultura
Za każdy kamień twój... Ile kosztują pamiątki z powstania warszawskiego?
Powstańcze meldunki, odręcznie uzupełniane spisy rannych, listy do bliskich na przeraźliwie wąskich skrawkach. Zdjęte z ramienia opaski. A wraz z nimi notowania – zwykle w tysiącach, ale i setkach…
01.08.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Polacy pożyczają coraz więcej. Rekordowe półrocze na rynku kredytów
To było rekordowe półrocze na rynku kredytów i pożyczek – wynika z danych BIK. Sprzyjające otoczenie sprawiło, że Polacy pożyczyli jeszcze więcej pieniędzy, niż rok temu. Równie dobrze zapowiada się…
30.07.2026
Kategorie artykułu: Świat
Ceuta jak Lampedusa. Czy na południowej granicy Europy właśnie rodzi się nowy kryzys migracyjny?
W ciągu 48 godzin 60 tys. osób przybyło do hiszpańskiej Ceuty z Maroka drogą morską lub lądową. Zdjęcia tłumów na zatłoczonych brzegach wstrząsnęły europejską opinią publiczną. Stało się to zaledwie…
31.07.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo
Ostrawa patrzy w stronę Katowic. Powstanie polsko-czeskie megalopolis?
„Praga daleko, a Pan Bóg wysoko” – śpiewa o Ostrawie czeski bard Jaromír Nohavica. W samym mieście często cytują słowa jego piosenki. W Ostrawie dosyć mają hegemonii Pragi i patrzą w stronę Katowic.…
01.08.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Co Couche-Tard zrobi z Żabką? Prezesi obu firm o kulisach wielkiego przejęcia
Couche-Tard przejmuje Żabkę, ale zapowiada zachowanie marki, franczyzy i autonomii. Prezesi obu firm ujawniają, dlaczego doszło do transakcji i co czeka sieć po zmianie właściciela oraz jej klientów.
31.07.2026