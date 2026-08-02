Polscy siatkarze wygrali z USA 3:2 w finale Ligi Narodów w chińskim Ningbo. Biało-czerwoni obronili tytuł wywalczony przed rokiem, a w sumie po raz trzeci zwyciężyli w tych rozgrywkach.

Polscy siatkarze wygrali z USA 3:2 w finale Ligi Narodów. Fot. PAP/Art Service

Wyniki kolejnych setów w finale z USA to: 25:21, 23:25, 25:27, 25:23, 15:10.

Polska w ćwierćfinale turnieju finałowego wygrała z Ukrainą 3:1, a półfinale pokonała Słowenię 3:0.

Podopieczni trenera Nikoli Grbicia mają w dorobku już w sumie trzy złote (w 2023 r., 2025 r. i 2026 r.), jeden srebrny (w 2021 r.) oraz trzy brązowe medale (w 2019 r., 2022 r., 2024 r.) tych rozgrywek. Pod wodzą serbskiego szkoleniowca wywalczyli w międzynarodowych rozgrywkach dziewiąty medal z rzędu, w tym w sumie odnotowali czwarty triumf.

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Biało-czerwoni, wygrywając Ligę Narodów drugi rok z rzędu, powtórzyli tym samym wyczyn Rosji, która dotychczas jako jedyna zdołała obronić tytuł w tych rozgrywkach (w latach 2018 i 2019).

Trzecie miejsce w zawodach zajęli Słoweńcy, którzy pokonali Japończyków 3:1.

Źródło: PAP