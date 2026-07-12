Nie ma jednego trendu w CEE, jeśli chodzi o produkcję przemysłową. Polska wypada lepiej na tle regionu

Sektor produkcji w gospodarkach Europy Środkowo-Wschodniej odnotowuje mieszane wyniki. Polska na tle regionu okazała się stosunkowo odporna – wynika z raportu analityków UniCredit.

Polska wypada lepiej od krajów regionu, jeśli chodzi o zmiany w poziomie produkcji przemysłowej między 2023 r. a 2026 r. Cała Europa Środkowo-Wschodnia nadal jest mocno uzależniona od zmian w popycie ze strony Niemiec, głównie z branży motoryzacyjnej. Fot. PAP/Jarek Praszkiewicz

Analitycy z The Investment Institute banku przeanalizowali zmiany w poziomie produkcji w kilku gospodarkach regionu w latach 2023–2026. W jednym z nich zanotowano stabilizację poziomu produkcji, w czterech nastąpił spadek, a w trzech – wzrost.

Zóżnicowane wyniki poszczególnych gospodarek i brak wyraźnego trendu regionalnego odzwierciedlają różnice w specjalizacji sektorowej państw i w poziomach krajowego popytu – uważają autorzy analizy.

Polska bardziej odporna niż część regionu

„Węgry i Słowacja nadal spisują się słabo, co odzwierciedla ich dużą zależność od łańcuchów dostaw w sektorze motoryzacyjnym i ekspozycję na trwającą restrukturyzację europejskiego przemysłu samochodowego" – wskazują ekonomiści The Investment Institute. Na Węgrzech dodatkowe trudności wynikają z presji kosztowej związanej z silnym wzrostem płac w kontekście niedawnej aprecjacji forinta – dodają.

W tyle pozostają również Rumunia i Bułgaria. To z kolei efekt słabszego popytu eksportowego i większego udziału działalności produkcyjnej o niższej wartości dodanej.

„Z kolei Polska okazała się stosunkowo odporna, wspierana przez silny popyt krajowy, duży rynek wewnętrzny i zdywersyfikowaną bazę przemysłową, która pomaga amortyzować słabszy popyt zewnętrzny" – zwracają uwagę analitycy w raporcie.

Stosunkowo dobrze radzą sobie także Czechy – wskazują. Państwo to korzysta z relatywnej siły sektora motoryzacyjnego i bardziej zróżnicowanej struktury eksportu.

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Z kolei w Chorwacji wzrosty napędzane były głównie przez koks i rafinowane produkty naftowe, co zrekompensowało osłabienie w innych regionach.

CEE skorzysta na zmianie polityki gospodarczej w Niemczech

Sytuację w regionie ekonomiści instytutu odnoszą do Niemiec, które są jednym z głównych partnerów handlowych krajów regionu. Sytuacja w tym państwie może oddziaływać więc na to, co dzieje się w przemyśle Europy Środkowo-Wschodniej.

Zdaniem autorów analizy ostatnia ekspansja fiskalna w Niemczech i rosnące wydatki na obronę powinny wspierać aktywność gospodarczą w tym państwie. W przeciwnym kierunku oddziałują restrukturyzacja sektora motoryzacyjnego, problemy z konkurencyjnością i przesunięcie w kierunku działalności o wyższej wartości dodanej.

Ale na wzroście wydatków publicznych w Niemczech może skorzystać nie tylko gospodarka tego kraju, ale cała Europa Środkowo-Wschodnia. Tak samo na region będą działać rosnące wydatki na obronę w największej europejskiej gospodarce i ożywienie wśród innych głównych partnerów handlowych krajów z CEE.

Perspektywy dla regionu pozostają jednak ograniczone przez wyzwania strukturalne. Głównym hamulcowym jest przy tym restrukturyzacja europejskiego sektora motoryzacyjnego – wskazują ekonomiści The Investment Institute UniCredit.

„Narasta również presja na konkurencyjność: silny wzrost płac i wciąż wysokie koszty energii ograniczają marże, a wzrost wydajności jest nierównomierny" – dodają.

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W długim terminie konkurencyjności może zagrażać z kolei fakt, że niektóre gospodarki Europy Środkowo-Wschodniej nadal koncentrują się na działalności produkcyjnej o stosunkowo niskiej i średniej wartości dodanej.