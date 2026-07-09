Wartość polskiego eksportu do Niemiec w maju poszła w górę

Eksport z Polski do Niemiec w maju wzrósł o 3,9 proc. w ujęciu rocznym – poinformował Federalny Urząd Statystyczny Niemiec (Destatis).

Eksport z Polski do Niemiec w maju wzrósł o 3,9 proc. w ujęciu rocznym – poinformował Federalny Urząd Statystyczny Niemiec (Destatis) w komunikacie. Fot. PAP/Lech Muszyński

W ujęciu miesięcznym eksport do Niemiec wzrósł o 1,4 proc.

Wartość polskiego eksportu do naszego zachodniego sąsiada wyniosła w maju 6,9 mld euro. W kwietniu wynosiła 6,8 mld euro.

Wartość niemieckiego eksportu w tym samym okresie wyniosła 137,9 mld euro – podał Destatis. To wzrost o 0,9 proc. w ujęciu miesięcznym i o 6,1 proc. w ujęciu rocznym. Wartość eksportu do krajów UE wyniosła 78,3 mld euro.

Z kolei wartość niemieckiego importu wzrosła o 6,9 proc. rok do roku do 118,8 mld euro. W ujęciu miesięcznym nastąpił spadek o 2,5 proc. Wartość importu z UE wyniosła 59,5 mld euro.

Saldo handlowe Niemiec wyniosło 19,1 mld euro.

Polecamy:

Źródł: PAP/XYZ