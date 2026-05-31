Polska przegrała z Ukrainą we Wrocławiu. Biało-czerwoni bez gola w meczu towarzyskim

Reprezentacja Polski przegrała z Ukrainą 0:2 w towarzyskim meczu piłkarskim we Wrocławiu. Bramki dla gości zdobyli Roman Jaremczuk i Andrij Jarmołenko. Spotkanie było pierwszym występem kadry po śmierci Jacka Magiery, asystenta Jana Urbana.

Polska rozpoczęła mecz aktywnie. Biało-czerwoni dłużej utrzymywali się przy piłce i próbowali zamknąć rywali na ich połowie. Brakowało jednak tempa, dokładności i konkretów pod bramką Anatolija Trubina. Ukraina długo czekała na swoją szansę, ale gdy ją dostała, wykorzystała błędy gospodarzy bezlitośnie

Wynik spotkania otworzył w 34. minucie Roman Jaremczuk. Napastnik Ukrainy uderzył mocno i precyzyjnie z dystansu po stracie Jakuba Piotrowskiego na własnej połowie. Marcin Bułka nie miał szans na skuteczną interwencję.

Tuż przed przerwą było już 0:2. Po mocnym zagraniu z lewej strony piłka trafiła w pole karne do niepilnowanego Andrija Jarmołenki, który podwyższył prowadzenie gości. W ostatnim kwadransie pierwszej połowy gra reprezentacji Polski wyraźnie się załamała.

Spotkanie miało szczególny wymiar. Był to pierwszy mecz reprezentacji po śmierci Jacka Magiery, który zmarł nagle 10 kwietnia w wieku 49 lat. Piłkarze wyszli na rozgrzewkę w specjalnych koszulkach ze zdjęciem asystenta Jana Urbana. Taka sama koszulka leżała przez całe spotkanie na pustym miejscu na ławce rezerwowych, obok fotela selekcjonera.

Polska: Marcin Bułka — Tomasz Kędziora, Przemysław Wiśniewski (46. Oskar Wójcik), Jakub Kiwior (74. Kacper Potulski) — Arkadiusz Pyrka (57. Norbert Wojtuszek), Piotr Zieliński (46. Bartosz Kapustka), Jakub Piotrowski (87. Bartosz Slisz), Nicola Zalewski (57. Filip Rózga) — Sebastian Szymański (46. Karol Świderski), Robert Lewandowski (46. Mateusz Żukowski), Oskar Pietuszewski (46. Jakub Kamiński).

Ukraina: Anatolij Trubin — Ołeksandr Romanczuk (46. Wałerij Bondar), Eduard Sarapij, Mykoła Matwijenko, Witalij Mykołenko — Andrij Jarmołenko (57. Mykoła Szarapenko), Ołeh Oczeretko, Wiktor Cyhankow (75. Hennadii Synczuk), Jehor Nazaryna (83. Artiem Bondarenko), Heorhij Sudakow (57. Matwij Ponomarenko) — Roman Jaremczuk (57. Ołeksandr Nazarenko).

Źródło: PAP