Polski rynek VC zainwestował 594 mln zł w II kwartale. Rekord półrocza dzięki megarundom

W II kwartale 2026 roku przez polski rynek venture capital przepłynęło 594 mln zł, czyli o 2 proc. więcej niż rok wcześniej.

W analizowanym okresie fundusze wspierane przez PFR Ventures uczestniczyły w 19 transakcjach, z czego 17 dotyczyło inwestycji na etapie seed. Fot. Getty Images

Po uwzględnieniu megarundy ICEYE wartość inwestycji wzrosła do 2,5 mld zł, a w całym pierwszym półroczu startupy pozyskały rekordowe 4,6 mld zł.

W drugim kwartale 2026 roku fundusze venture capital zainwestowały w polskie startupy 594 mln zł w ramach 43 transakcji, wynika z raportu PFR Ventures i Inovo.vc. Oznacza to wzrost o 2 proc. rok do roku. Po doliczeniu megarundy spółki ICEYE o wartości 1,9 mld zł, całkowita wartość inwestycji VC w analizowanym okresie wyniosła 2,5 mld zł.

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Pierwsze sześć miesięcy 2026 roku okazało się rekordowe dla polskiego rynku VC. Po uwzględnieniu największych rund finansowania startupy pozyskały łącznie 4,6 mld zł. To więcej niż w dotychczas rekordowym 2021 roku, kiedy wartość inwestycji wyniosła 3,6 mld zł, oraz więcej niż 3,3 mld zł odnotowane w całym 2025 roku. Największy wpływ na tegoroczny wynik miały rundy finansowania ElevenLabs i ICEYE, które łącznie przyniosły 3,7 mld zł.

Największą aktywność inwestorów ponownie odnotowano na etapie zalążkowym. W drugim kwartale zrealizowano 33 inwestycje typu seed i pre-seed, które stanowiły 77 proc. wszystkich rund. W segmencie serii A przeprowadzono 7 transakcji, wobec 8 w poprzednim kwartale i 6 rok wcześniej, co wskazuje na stabilizację aktywności na tym etapie rozwoju spółek.

Największą rundą serii A w II kwartale była inwestycja w Viktor.ai o wartości 274 mln zł. Jednocześnie średnia wartość transakcji, po wyłączeniu rekordowych megarund, wzrosła do 13,8 mln zł, czyli ponad dwukrotnie względem 6,7 mln zł w pierwszym kwartale 2026 roku. Był to jeden z najwyższych wyników w historii polskiego rynku VC. Liczba inwestycji utrzymała się na stabilnym poziomie około 44 transakcji kwartalnie.

W analizowanym okresie fundusze wspierane przez PFR Ventures uczestniczyły w 19 transakcjach, z czego 17 dotyczyło inwestycji na etapie seed. Dane wskazują również na rosnącą współpracę krajowych i zagranicznych inwestorów. W pierwszej połowie 2026 roku liczba koinwestycji polskich i międzynarodowych funduszy zwiększyła się o 60 proc. rok do roku.

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Raport pokazuje także wzrost aktywności polskich funduszy poza krajem. W pierwszym półroczu 2026 roku zrealizowały one 56 inwestycji zagranicznych o łącznej wartości 444 mln zł. Autorzy raportu oceniają, że globalne fundusze coraz częściej postrzegają polskie zespoły zarządzające jako partnerów do wspólnych inwestycji, a jednocześnie krajowi inwestorzy coraz aktywniej angażują się w finansowanie spółek na rynkach zagranicznych.

Źródło: PAP Biznes