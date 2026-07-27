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27.07.2026 11:50

Polskie firmy inwestują mniej niż reszta Europy. Nowe dane Eurostatu

Stopa inwestycji przedsiębiorstw w Polsce wzrosła w I kwartale do 17,7 proc. – podał Eurostat. Wynik ten jest jednak wyraźnie gorszy od średniej dla Unii Europejskiej.

specjalne strefy ekonomiczne, Polska, inwestycje
Fot. Adobe, Freepick

W I kw. 2026 r. stopa inwestycji przedsiębiorstw w Polsce wyniosła 17,7 proc. To wzrost w ujęciu kwartalnym – w IV kw. 2025 r. było to 17,4 proc. – ale spadek w ujęciu rocznym, bo w I kw. 2025 r. wskaźnik sięgał 18,1 proc.

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Wynik jest również wyraźnie niższy od średniej dla Unii Europejskiej. Ta w I kw. wyniosła 22,6 proc.

Źródło: PAP

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