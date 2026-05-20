20.05.2026

Ponad 40 proc. pokolenia Z i millenialsów w Polsce żyje od wypłaty do wypłaty

Niemal połowa, bo 41 proc. „zetek” i 46 proc. millenialsów w Polsce żyje od wypłaty do wypłaty – wynika z badania firmy doradczej Deloitte. Młodzi Polacy częściej niż osoby z innych krajów narzekają też na dostępność mieszkań.

Na świecie średnia liczba osób, które deklarują, że żyją od wypłaty do wypłaty, w obu pokoleniach wyniosła 47 proc.

„W Polsce problem związany z dostępnością mieszkań jest jeszcze bardziej widoczny niż globalnie” – stwierdzili autorzy. Jak dodali, zakup własnej nieruchomości pozostaje poza zasięgiem 59 proc. przedstawicieli generacji Z i 52 proc. millenialsów, podczas gdy globalnie deklaruje tak odpowiednio 51 proc. i 40 proc. respondentów. Z kolei 71 proc. badanych „zetek” i 52 proc. millenialsów (69 i 64 proc. na świecie) wskazuje, że dostępność i przystępność cenowa zakwaterowania ma bezpośredni wpływ na ich decyzje zawodowe.

Ponadto, zarówno w kraju, jak i na świecie, 55 proc. „zetek” i 52 proc. millenialsów twierdzi, że ze względu na finanse opóźnia plany związane m.in. z założeniem rodziny, pójściem na następne studia czy uruchomieniem własnego biznesu.

Ankietowanych spytano również, co jest ich największą obawą. Najczęściej były to koszty życia – wskazało je 32 proc. przedstawicieli generacji Z i 39 proc. millenialsów w Polsce (38 i 42 proc. globalnie). „Na tle światowych wyników polscy respondenci znacznie częściej wskazują również wojny i konflikty geopolityczne jako jedno z głównych źródeł niepokoju. Obawy te deklaruje 32 proc. przedstawicieli generacji Z i 36 proc. millenialsów w Polsce, niemal dwukrotnie więcej niż średnio globalnie” – zauważyli autorzy badania.

Piętnasta edycja globalnego badania nastrojów millenialsów (osób urodzonych w latach 1983–1994) oraz pokolenia Z (urodzonych w latach 1995–2006) powstała na podstawie globalnej ankiety przeprowadzonej między 24 listopada 2025 r. a 15 stycznia 2026 r. Wśród blisko 22,6 tys. respondentów z krajów Ameryki Północnej, Południowej, Europy, Bliskiego Wschodu, Afryki oraz Azji znalazło się także kilkaset badanych z Polski.

Źródło: PAP

Na zdjęciu z kwietnia 2025 r. przechodnie w centrum Warszawy
Na zdjęciu z kwietnia 2025 r. przechodnie w centrum Warszawy. Fot. Dominika Zarzycka/NurPhoto via Getty Images
