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17.06.2026 09:47

Portugalia zamawia kolejne satelity ICEYE dla sił powietrznych

Portugalskie Siły Powietrzne zwiększą swoją flotę satelitów radarowych ICEYE do czterech jednostek. Nowa umowa obejmuje dostawę dwóch kolejnych satelitów SAR, które mają wspierać zarówno zadania wojskowe, jak i cywilne.

Firma ICEYE poinformowała 17 czerwca o podpisaniu umowy na dostarczenie dwóch dodatkowych satelitów SAR (Synthetic Aperture Radar) dla Portugalskich Sił Powietrznych (Força Aérea Portuguesa, FAP). Kontrakt zawarto z CTI Aeroespacial, spółką joint venture utworzoną przez Portugalskie Siły Powietrzne oraz portugalskie centrum rozwoju i inżynierii CeiiA.

Nowe zamówienie jest kontynuacją rozpoczętego wcześniej programu satelitarnego. Pierwszy satelita dla Portugalii został wystrzelony w marcu 2026 r. i jest już operacyjny. Po realizacji najnowszej umowy Portugalskie Siły Powietrzne będą dysponować łącznie czterema satelitami SAR ICEYE.

Według informacji przekazanych przez spółkę, rozbudowa konstelacji ma zwiększyć możliwości szybkiego pozyskiwania danych obserwacyjnych nad Atlantykiem oraz w portugalskiej wyłącznej strefie ekonomicznej (WSE). Satelity radarowe pozwalają prowadzić obserwacje niezależnie od warunków pogodowych i pory dnia.

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Systemy te mają służyć nie tylko celom wojskowym. Portugalia planuje wykorzystywać zdolności satelitarne również do monitorowania środowiska, ochrony zasobów naturalnych oraz wsparcia działań ratunkowych i reagowania na katastrofy.

Przed podpisaniem umowy przedstawiciele Portugalskich Sił Powietrznych odwiedzili siedzibę ICEYE w Finlandii. W trakcie wizyty przeprowadzono inspekcję nowych satelitów i potwierdzono ich gotowość do przekazania odbiorcy.

Szef Sztabu Portugalskich Sił Zbrojnych, generał Sérgio da Costa Pereira, ocenił, że zakup kolejnych satelitów wzmacnia suwerenność Portugalii oraz zdolność do samodzielnego prowadzenia działań operacyjnych. Jak podkreślił, rozwój systemów rozpoznania ma zwiększyć gotowość państwa do realizacji misji związanych z obronnością i bezpieczeństwem, a także wspierać zadania środowiskowe.

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ICEYE, firma o polsko-fińskich korzeniach, rozwija i produkuje satelity radarowe SAR. Przedsiębiorstwo deklaruje, że dzięki środkom pozyskanym w ostatniej rundzie finansowania serii F przyspiesza dostawy systemów rozpoznawczych dla siedmiu państw europejskich, w tym Portugalii. Spółka zatrudnia obecnie ponad 1000 pracowników w Europie, Azji, Australii, na Bliskim Wschodzie i w Stanach Zjednoczonych.

Widok satelitarny ICEYE na Porto
Szef Sztabu Portugalskich Sił Zbrojnych, generał Sérgio da Costa Pereira, ocenił, że zakup kolejnych satelitów wzmacnia suwerenność Portugalii oraz zdolność do samodzielnego prowadzenia działań operacyjnych. Fot. mat. prasowe
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