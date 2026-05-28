Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 28.05.2026
NEWSROOM XYZ
28.05.2026 19:42

Premier Słowacji nie zgadza się na transkrypcję małżeństw par jednopłciowych

Słowacki premier Robert Fico oświadczył w czwartek w parlamencie, że nie akceptuje wniosków osób tej samej płci, które zawarły związki w innym kraju Unii Europejskiej i domagają się ich uznania na terytorium Słowacji. Po co zmienialiśmy konstytucję - zapytał posłów.  

Słowacka konstytucja, zmieniona pod koniec 2025 r., uznaje za małżeństwo jedynie związek kobiety i mężczyzny. Ta sama nowelizacja uznała nadrzędność słowackiego prawa nad regulacjami europejskimi.

Czytaj również: Martes Sport rusza na Słowację. Polska sieć wchodzi na trudny rynek

- To niemożliwe - oświadczył premier, pytany o transkrypcję zagranicznego małżeństwa pary jednopłciowej przez słowackie urzędy stanu cywilnego. Fico zakłada, że zostanie przyjęty przepis o niższej mocy prawnej niż konstytucja, który określi warunki, w jakich urzędnik stanu cywilnego może dokonać wpisu lub odmówić jego dokonania.

Temat wywołała para prawników, którzy zawarli związek małżeński w jednym z państw UE. Po jednoznacznych wyrokach europejskich sądów, zwrócili się do Urzędu Stanu Cywilnego o uznanie ich aktu małżeństwa. Odpowiedzią było milczenie urzędów, na które małżonkowie poskarżyli się do prokuratury jako na nadużycie prawa. Ich zdaniem, gdyby USC zakomunikował im decyzję, niekorzystne dla siebie rozwiązanie mogliby skierować na ścieżkę postępowania administracyjnego. Milczenie wymaga innych rozwiązań i stąd zaangażowanie prokuratury.

Czytaj również: „Afera langošowa” na Słowacji. 1,5 tys. euro kary za literówkę

W listopadzie 2025 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że odmowa transkrypcji aktu małżeństwa pary jednopłciowej zawartego w innym państwie członkowskim UE stanowi naruszenie unijnego prawa i zasady swobody przemieszczania się.

Źródło: PAP

Robert Fico
- To niemożliwe - oświadczył premier, pytany o transkrypcję zagranicznego małżeństwa pary jednopłciowej przez słowackie urzędy stanu cywilnego. Fot. Robert Nemeti/Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
Emisja, o której wielu akcjonariuszy nie wie. Orlen na drodze do pełnego przejęcia Energi
Trwa procedura emisji akcji Energi z grupy Orlen. Mniejszościowi akcjonariusze mają żal do spółki, że nie zaplanowała szerokiej akcji informacyjnej. Sami więc próbują dotrzeć m.in. do emerytowanych…
26.05.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Jak Putin sprawdza swoją popularność. „Kilka tysięcy sprawiedliwych"
Rosjanie masowo popierają Władimira Putina i wojnę w Ukrainie – twierdzi kremlowska propaganda. Taką narrację powielają także niektórzy zachodni politycy. Rosyjska opozycja i część niezależnych…
28.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Wielki reset w grze o rynek kredytów konsumenckich. Co na to UOKiK, KNF i Rzecznik Finansowy?
Na pół roku przed terminem wdrożenia ustawa o kredycie konsumenckim wraca do punktu wyjścia. Rząd odbiera UOKiK prowadzenie prac nad regulacją, a ten odpowiada, że projekt był niemal gotowy. Nasi…
27.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Fundusz, który czeka na kosmitów? Szukamy najdziwniejszych ETF-ów
Fundusze nie muszą być nudne. Na amerykańskiej giełdzie notowane są naprawdę pomysłowe ETF-y. Chociaż brzmią jak żart, to mogą pomóc zarobić. Dokonaliśmy przeglądu rynku i wyróżniliśmy najbardziej…
27.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
4growth VC po zawieszeniu wraca do gry. Dołączyli nowi zarządzający
Przez ostatnie miesiące fundusz 4growth VC pozostawał nieaktywny inwestycyjnie. Powodem były zarzuty prokuratorskie wobec członków zespołu zarządzającego, związane z ich wcześniejszą działalnością w…
28.05.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Redystrybucja korzyści skali. Dlaczego Biedronka podnosiła ceny wolniej niż rynek
Biedronka przez dekadę podnosiła ceny wolniej niż cały rynek – wynika z badania instytutu Grape. To sprzeczne z klasycznym myśleniem o tym, że rosnąca koncentracja rynkowa prowadzi do szybszego…
28.05.2026