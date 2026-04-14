Premier zaprasza japoński biznes do inwestycji w Polsce. „Wydamy na nie najwięcej w Europie”

Premier Donald Tusk zaprosił przedstawicieli japońskiego biznesu do inwestowania nad Wisłą. „Polska wyda na inwestycje najwięcej w Europie” – powiedział w trakcie wizyty w Tokio.

– W samą energetykę Polska zainwestuje w ciągu najbliższych 10 lat prawie 250 mld euro. Chcemy podzielić się z wami tymi pieniędzmi – powiedział Donald Tusk, zwracając się do przedstawicieli japońskiego biznesu.

Premier podkreślił, że Polska jest liderem wzrostu gospodarczego w UE i stabilnym partnerem. Dodał, że będzie wydawać najwięcej pieniędzy w Europie na inwestycje infrastrukturalne i energetykę.

W środę premier planuje spotkać się z przedstawicielami Japońskiej Federacji Biznesu – Keidanren. To największa japońska organizacja gospodarcza.

Tego samego dnia podczas rozmowy szefa polskiego rządu z premier Japonii Sanae Takaichi ma zapaść decyzja o podniesieniu relacji między oboma krajami do wszechstronnego partnerstwa strategicznego. To najwyższy możliwy poziom relacji. Polskę i Japonię od 2015 r. łączy partnerstwo strategiczne.

